La ambición de Juanito: "Ojalá podamos tener dos ascensos seguidos del Córdoba CF"

El Córdoba CF debutará en la temporada 2022-2023 en una Primera RFEF muy exigente que, en el curso de su estreno como categoría de bronce, demostró un nivel más alto del esperado, ya que está un escalón por encima de la extinta Segunda B. Pese a la esperada dificultad, el proyecto blanquiverde no teme a ese nuevo escenario, sino todo lo contrario, pues desde la dirección deportiva sacan a relucir su máxima ambición ante este nuevo reto.

Ejemplo de ello son las palabras que comentó este martes en Radio Marca el director deportivo de la entidad, Juan Gutiérrez, Juanito: "Ojalá podamos tener dos ascensos seguidos". Indicio, claro está, de la intención que tiene el Córdoba CF, que no es otra que aspirar a sur uno de los equipos punteros de la categoría. Eso sí, como también señaló el gaditano, el club llega a Primera RFEF "con humildad", pues no espera que la división sea el paseo que la pasada campaña se dieron los de Germán Crespo en el Grupo IV de Segunda RFEF.

Campeones absolutos de toda la cuarta categoría del fútbol nacional tras quedar primeros con 82 puntos conseguidos en 34 jornadas ligueras, los blanquiverdes tienen otro desafío por delante con el objetivo aún por definir, aunque con la exigencia desde la directiva de que este Córdoba aspire a estar en lo más alto de tabla. No será fácil, y más cuando en ese Grupo I desde el que los de Germán Crespo buscarán hacer historia de nuevo está el que para Juanito es "el favorito para subir directamente".

El director deportivo hizo referencia así al Deportivo de La Coruña. "Por historia", el cuadro gallego es el rival a batir tras rozar el ascenso a Segunda División la pasada campaña, cuando cayó en la final del play off en su propio estadio ante el Albacete en la prórroga. Un no ascenso histórico al tratarse de una derrota en Riazor que el conjunto blanquiazul espera no volver a repetir. De ahí que esté siendo uno de los principales agitadores del mercado.

Porque a pesar de que el Dépor solo ha firmado a tres jugadores hasta ahora -Gorka Santamaría, Víctor Narro e Isi Gómez-, va detrás de muchos otros futbolistas como Gorka Pérez o Jorge Moreno. Su gran potencial económico y su atractivo como club agitan el mercado de fichajes y el Córdoba es la prueba de ello, pues los blanquiverdes tenían un preacuerdo tanto con el delantero como con el media punta del Badajoz, pero los gallegos se los ha arrebatado a golpe de talonario.

De ahí que ese cartel de favorito para estar la próxima temporada en Segunda División pueda ser toda una realidad. Sin embargo, esta situación no preocupa a la directiva blanquiverde, que sigue firme en su hoja de ruta para confeccionar una plantilla de garantías, con la premisa de acertar en las incorporaciones. "Paciencia y silencio, virtud de los grandes. La paciencia es la mejor compañera de la sabiduría", fue el mensaje que Juanito dejó en en sus redes sociales, en lo que es toda una carta de intenciones que se adapta muy bien a la actual situación del CCF.

Los blanquiverdes han confirmado hasta ahora tres fichajes (José Manuel Calderón, Christian Carracedo y Ramón Bueno) en un mercado que por el momento parece algo frenado. Ante las dos incorporaciones perdidas por un Dépor entrometido, Juanito deja claro que con "paciencia", el proyecto saldrá adelante y los fichajes llegarán, ya que los blanquiverdes tiene intención de hacer hasta cinco nuevas altas antes de iniciar la campaña 22-23.

Un central, un centrocampista, un mediapunta, un delantero y un extremo son las posiciones a reforzar por el Córdoba CF. La directiva cordobesista quiere tener el gran bloque de la plantilla para la vuelta al trabajo el 11 de julio, por lo que espera volver a animar el mercado y, por tanto, la campaña de abonados que por el momento avanza a un ritmo de unos 1.000 socios cada semana. Así, la directiva blanquiverde continúa trabajando para formar ese equipo competitivo con el que el cordobesismo pueda incluso soñar con un segundo ascenso consecutivo.