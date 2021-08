Germán Crespo: "Iremos a campos muy complicados y necesitamos este nivel"

Germán Crespo rescató del cuarto amistoso del Córdoba CF, el disputado en Algeciras, el carácter y la intensidad que puso su equipo en un encuentro que para nada fue sencillo y en el que ambos conjuntos se emplearon a fondo durante los 90 minutos. El técnico granadino vio el choque muy condicionado por las decisiones del árbitro, aunque avisó de que circunstancias así llegarán durante la temporada.

"Ha sido un partido típico de pretemporada en el que, a pesar de llevar pocas semanas, ha habido mucha intensidad. Ha sido un partido vistoso por la propuesta de los dos equipos, aunque algunas decisiones arbitrales han deslucido el choque. A los pocos minutos ya había tarjetas y eso hace que los jugadores se salga un poco del partido, pero creo que la intensidad, para lo poco que llevamos, ha sido muy buena", apuntó Crespo en su balance del encuentro.

El técnico lamentó la expulsión de Álex Bernal, que condicionó el partido y su plan previsto. "Te quedas con un jugador menos, con lo que conlleva, y más en pretemporada. Al estar con uno menos, ofensivamente no nos daba", reconoció el granadino, que aún así destacó la voluntad de sus jugadores: "Venimos de un partido en Huelva en el que no supimos sufrir y competir y ante el Algeciras hemos hecho un buen primer tiempo y en el segundo nos hemos puesto el mono de trabajo. Iremos a campos muy complicados y necesitamos este nivel que hemos dado".

Ahondando en la actuación de Paradas Mazuela, Germán Crespo no escondió su descontento. "En un partido de pretemporada, para expulsar a jugadores tiene que pasar algo más. Ha sido un partido intenso pero no para dos expulsiones. El perjudicado es el espectador, porque se para el partido mucho y eso hace que no sea todo lo vistoso que nos hubiera gustado", comentó.

Pese a todo, su balance fue positivo, por la victoria y las sensaciones que dejó el Córdoba CF. "El equipo ha sido capaz de intentar jugar desde los primeros minutos, sacando el balón desde atrás y con alternativas arriba, tanto por fuera como por dentro. Creo que hemos hecho un partido completo, ante un rival que va a pelear por estar arriba. Con menos llegadas, hemos sido más efectivos que otros días", aseguró el granadino.