El alcalde de Córdoba abre la puerta a que el estadio El Arcángel acoja un hotel

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha insistido en que espera que "haya interés de varias empresas hoteleras" para la construcción de un hotel en la tribuna del Estadio del Nuevo Arcángel, como estaba "previsto desde el proyecto inicial", independientemente de la concesión de los usos deportivos.

Junto al edil de Educación y Deportes, Manuel Torrejimeno, y tras visitar las oficinas del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), el regidor ha explicado que "más allá de declaraciones de algunos responsables públicos, no existió proyecto, no hay ningún documento" sobre la construcción de un hotel en la zona de la Tribuna de Preferencia.

Al respecto, el primer edil ha aclarado que "el estadio tiene que tener un camino que ya está bastante bien trazado y muy pronto se podrá iniciar", de modo que "tiene que haber una concesión del estadio como recinto deportivo de la máxima categoría, porque es un estadio de fútbol profesional, que saldrá a su correspondiente concurso, con su pliego de condiciones".

En este sentido, Bellido espera que "esté resuelto pronto" e imagina que "el Córdoba Club de Fútbol tendrá interés en presentarse después de tanto tiempo" en las instalaciones. "A lo mejor viene de alguien de fuera u otro club deportivo que quiera el estadio, pero me extrañaría mucho", ha dicho refiriéndose al posible interés del Carlos González y el Córdoba CF SAD.

"Independientemente, porque es otro tipo de uso, se tratará de que haya otra concesión para los otros usos que puede haber", ha comentado en relación al hotel en la tribuna, que "será objeto de otro proceso de contratación para concesión de obra pública y gestión, de forma independiente, porque no se puede ligar a los deportivos", ha indicado.

Tras ello, ha manifestado que el tercer apartado es la zona de oficinas del Ayuntamiento, que "ojalá llegue gente que tenga interés y presente iniciativas económicas para sacar a concurso la parte que está sin terminar", precisando que "ahí puede haber usos de oficinas, comerciales, etcétera". No obstante, ha insistido en que "mientras que no haya nadie que manifieste interés y se compruebe que ese interés además es solvente, con un proyecto económico y empresarial profesional y serio, por ahora no hay previstos más avances".