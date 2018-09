Otra agitación en la convocatoria: cinco cambios para Los Cármenes

Hasta cinco novedades presentó ayer la convocatoria del Córdoba para la cita de esta tarde en Los Cármenes, donde al menos habrá un par de modificaciones también en el once inicial. Porque a la vuelta de Carlos Abad a la portería tras su obligado descanso ante su ex equipo se sumará el relevo de Miguel de las Cuevas, que pasa de titular a no ir ni citado a Granada.

Al margen del regreso del meta, la citación también recoge a Jesús Valentín, Quim Araujo, Javi Lara y Erik Expósito, que ocupan el sitio de Luis Muñoz, Vallejo, el volante alicantino y Andrés Muñoz; Abad suple al juvenil Llamas. Como suele ser habitual vuelven a quedarse fuera Sebas Moyano y Loureiro.

Al final, una nueva agitación en la primera gran decisión del técnico para el derbi regional ante el Granada con la firme intención de encontrar de una vez por todas el camino hacia el éxito que al Córdoba se le viene resistiendo desde el arranque de la competición.