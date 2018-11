Un adiós a contracorriente

Hay quien dice que segundas partes nunca fueron buenas. La de Sandoval en el CCF estaba cantado que no rompería la tendencia. Tras ser pieza básica del milagro de la permanencia -no la única-, las aristas que dejó aquella carrera a la desesperada por mantenerse en el Segunda pasaron factura de inmediato al técnico madrileño. Tanto que con unos sobresalientes números no tuvo siquiera la más mínima oportunidad de liderar el nuevo proyecto. En junio, entre medias verdades y medias mentiras, la entidad le comunicó que no entraba en la línea maestra marcada para el futuro. Mes y medio después apareció otra vez como salvador para intentar encauzar un plan a la deriva, con un entrenador (Francisco) en plena huída ante la falta de claridad y la diferencia entre lo prometido y lo tenido. Fue un regalo para una afición necesitada de un chute de autoestima, de un discurso que tocara la fibra sensible, y ahí el de Humanes se maneja como pocos. Fue la elección fácil, pero con fecha de caducidad ya puesta.

Sandoval se despide: "Si he fallado en algo, mis disculpas"

José Ramón Sandoval se despidió de Córdoba y el cordobesismo con un comunicado en el que pide "disculpas" por "no haber podido estar a la altura" y refuerza su sentimiento de pertenencia al club. "Desde que llegué al Córdoba y hasta la fecha, sólo tengo palabras de agradecimiento. En esta ciudad, con su gente y con la afición blanquiverde, he disfrutado de una de las etapas más bonitas de mi vida. Un período que siempre llevaré en el corazón", dice la nota, firmada por el técnico, que insiste en que "el reto de entrenar al Córdoba ha sido apasionante. Juntos conseguimos un imposible la pasada campaña. Logramos mantener al club en el lugar que, como mínimo, merece, en Segunda. Aunque todo el mundo debe saber que el Córdoba es de Primera". "He tenido la suerte estar rodeado de personas maravillosas, que siempre han creído en mi criterio, en mi forma de entender este deporte. Soy consciente de que en la vida de un entrenador, que se dé una coyuntura como la que ahora vivo, es una posibilidad. Lamento no haber podido estar a la altura de lo que muchos esperaban, pero quiero dejar constancia de que me he desvivido para que las cosas salieran de la mejor manera posible, pese a las circunstancias. He vivido y seguiré viviendo el cordobesismo porque me siento de aquí, de su gente. Es mi tierra y su escudo también es mío. No me despido, porque siempre estaré aquí. Si he fallado en algo, mis disculpas por ello".