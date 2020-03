Willy Ledesma, listo para regresar al césped con el Córdoba CF tras el parón

Los jugadores del Córdoba CF siguen sobrellevando de la mejor manera posible el parón en el fútbol al que la crisis sanitaria del coronavirus ha obligado. En algunos casos, como el de Willy Ledesma, estos días de aislamiento sirven para dejar atrás una lesión muscular y centrarse en el trabajo físico a la espera de que el balón vuelva a rodar. Y es que pocos jugadores tienen más ganas que el delantero blanquiverde de volver a saltar al césped, ya que la recuperación de su lesión llegó justo cuando la liga quedó congelada hace ahora una semana.

El pacense reconoce la incertidumbre que, como el resto de la población, vive en estos días, aunque dentro de la anómala situación, intenta llevarlo con filosofía. "Estoy con mi mujer y mi hija y dentro de lo que cabe, disfrutando de mi pequeña, que nos saca una sonrisa en este momentos", afirma Willy, quien no oculta que, como miles de españoles, vive la situación con cierta dosis de miedo: "Mi familia vive en un pueblo pequeño, donde no ha llegado el virus, pero sabemos que si llega puede hacer mucho daño. Se vive con miedo de que lo pueda coger alguien, porque es un pueblo pequeño y haría mucho daño".

El atacante, al menos, puede por fin decir que está "recuperado completamente", después de superar una lesión que le apartó de los últimos cuatro partidos de su equipo. "Este parón me servirá para llegar lo mejor posible cuando se reanude la competición. Es una de las cosas por las que estoy bien, porque no arriesgué en competición con la idea de recuperarme lo mejor posible para cuando volvamos", apunta el delantero, que pasa los días entre la familia y los entrenamientos "que mandan los preparadores físicos y los servicios médicos para, llegado el momento, llegar en el estado de forma óptimo para la competición".

El punta cordobesista no esconde que el aislamiento por el estado de alarma es "una situación complicada y dentro de lo que cabe hay que llevarlo lo mejor posible", porque "nadie ha vivido esta situación, así que hay que hacer caso a todo lo que nos dicen e intentar sobrellevarlo lo mejor posible".

Willy cuenta además que "en el momento en que se hace la cuarentena se pusieron en contacto los preparadores físicos, los servicios médicos y los fisios" para diseñar un plan específico de trabajo que intentan "hacer en casa para, por lo menos, mantener la forma física entre el entrenamiento y la nutrición".

De esas sesiones improvisadas e individuales, el delantero blanquiverde contó que "duran una hora y pico o dos horas y lo estoy llevando lo mejor posible, haciendo los ejercicios que podemos en casa, porque es verdad que no se pueden hacer muchas cosas, pero con la nutrición y el trabajo que nos mandan creo que podremos mantener la forma".

Confía en jugar el 'play off'

Tras el cambio de entrenador y pese a la mala racha de resultados del Córdoba CF, Willy señala que "quedan aún diez jornadas y si ganásemos todo quedaríamos seguramente casi primeros". El punta ve a su equipo "por el camino correcto para llegar al play off, aunque ahora toca desconectar de eso, que también nos puede venir bien".

Además, pocos jugadores del Córdoba pueden valorar como él el cambio de entrenador, pues conoce a la perfección a Juan Sabas, con el que coincidió en el Extremadura en unas condiciones muy similares a las actuales del conjunto blanquiverde. "Yo lo tuvo dos años y conseguimos cosas muy bonitas que ojalá se repitan aquí, porque sería un éxito para todos", apunta sobre el nuevo técnico cordobesista.

Y es que con Sabas en el Extremadura consiguió un ascenso a Segunda División que para Willy es "una de las cosas más importantes de mi vida porque es la que me dio el salto al fútbol profesional; es el mayor éxito que he conseguido y lo más importante que he vivido en el fútbol".

Una meta que ahora intenta repetir en Córdoba. "Cuando me llega la oferta, lo único en lo que pensé es en llevar al Córdoba al fútbol profesional y ojalá pueda ser este año. Para eso he venido, para hacer grandes cosas y ojalá se pueda conseguir lo mismo que conseguimos en el Extremadura", desea el delantero.