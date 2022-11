Willy pone en alerta al Córdoba CF antes de visitar al Badajoz: "Será complicado"

El Córdoba CF se mide este sábado a un Badajoz que habita en la zona baja de la clasificación, pero que a buen seguro pondrá en apuros a los blanquiverdes para conseguir los tres puntos en el Nuevo Vivero. De lo complicado que es asaltar el feudo pacense puede hablar largo y tendido Willy Ledesma, un hombre de la tierra que además ha jugado muchas veces contra los blanquinegros.

"El Badajoz ha cambiado de entrenador y el que tiene ahora hace que sus equipos sean muy fuertes defensivamente y tenemos que ir con los cinco sentidos puestos porque nos van a hacer un partido muy complicado. Sabemos que tenemos un calendario complicado ahora, pero tenemos que mirar al siguiente partido porque de nada vale mirar más adelante si no hacemos nuestro trabajo con el Badajoz. Miramos este partido con la máxima ilusión y concentración porque será complicado. En la categoría cualquier equipo te lo pone muy difícil", valoró el delantero extremeño.

Willy destacó, eso sí, el buen momento que atraviesa su equipo, después de vencer al Linares el pasado domingo: "Después de la Copa, quería ver al equipo cómo reaccionaba contra el Linares, porque según esas sensaciones afrontaríamos el siguiente partido. Llegamos en plenitud de confianza. Los resultados te hacen tener más confianza y, tal como se dio el partido del otro día, que empezamos perdiendo, nos tiene que dar más confianza. Nos hicieron un gol pero nos mantuvimos de pie y fuimos más valientes todavía. Y eso es lo que te hace estar arriba. El equipo sabe a lo que juega y eso nos da mucha confianza en este tramo complicado de liga".

En cuanto al planteamiento que espera del rival, el ariete de Torremejía cree que el Córdoba CF tendrá la iniciativa. "La experiencia me dice que el entrenador que tiene, al que me he enfrentado muchas veces, es que nos van a esperar atrás, pero nunca se sabe. Cuando llega el líder a un campo, siempre se multiplica la intensidad del otro equipo", avisó.

En lo personal, Willy Ledesma es el máximo goleador del Córdoba y se mostró satisfecho por su momento de forma: "Uno intenta mejorar día a día y cada año trata de superarse. Es lo que yo quiero, mejorar cada día y cada año y ojalá lo consiga por mucho tiempo". Y es que su caso es el claro ejemplo de que la edad cada vez es menos determinante en el fútbol. "Hay veteranos en el Mundial con 38 ó 39 años. Yo tengo 33 y me encuentro muy bien físicamente. Hasta que el cuerpo aguante seguiré luchando", avisó el extremeño.

Sobre la privilegiada clasificación del Córdoba, Ledesma no se mostró convencido y destacó el nivel de los blanquiverdes. "Trabajamos para mejorar siempre lo del año anterior. Es verdad que nosotros sabemos que teníamos un potencial alto en el equipo y que si seguíamos con la línea del año pasado íbamos a estar arriba. Es una liga complicada, pero tenemos potencial suficiente para estar arriba hasta el final", aseguró.