Ante los problemas, soluciones. José Ramón Sandoval está decidido a cortar de raíz la sangría que su equipo está padeciendo en este arranque de la competición en la parcela defensiva. El Córdoba es el equipo más goleado de la categoría, con 13 tantos encajados en cinco partidos, lo que arroja una media escandalosa de 2,6 goles por encuentro. Los blanquiverdes han recibido cinco goles más que el segundo equipo más goleado de la Liga 1|2|3, lo que ejemplifica claramente los serios problemas defensivos del cuadro blanquiverde. Para frenar ese coladero, el técnico de Humanes medita el regreso a la línea de cinco defensas de cara al choque del sábado, en un once inicial que a buen seguro presentará llamativas novedades respecto al que salió ante el Málaga el pasado sábado en La Rosaleda.

Durante el entrenamiento de ayer, al preparador del Córdoba se le vio bastante activo y haciendo mucho hincapié sobre la defensa del balón parado con sus futbolistas. Esa es una faceta en la que su equipo sufrió de manera tremenda en Málaga y que durante toda la semana ha sido objeto de trabajo en las sesiones de entrenamiento.

Quezada, Miguel de las Cuevas y Luis Muñoz parten con opciones de estar en el once inicial

Pero más allá de ese trabajo táctico que luego habrá que refrendar sobre el césped cuando los tres puntos estén en juego, Sandoval es consciente de que el equipo necesita cambios para mejorar su puesta en escena y todo apunta a que esas variantes pueden empezar desde el mismo sistema de juego. No sería una novedad, si no una vuelta al plan inicial de la temporada, pues el preparador madrileño medita colocar de nuevo una defensa de tres centrales y dos carrileros, para reforzar así las coberturas defensivas y reducir los espacios en el área propia. El 5-3-2 ó 3-5-2, según en qué fase del juego se encuentre el partido, es el dibujo con el que mejores resultados llegaron el curso pasado y al que Sandoval le tenía mucha fe en el arranque de esta temporada, aunque las cosas no terminaron de salir bien. Pero lo cierto es que el paso a la defensa de cuatro ha terminado por desdibujar al equipo, que ahora necesita crecer desde atrás para volver a sentirse fuerte y ganar confianza.

Por eso, ante el Tenerife el Córdoba podría recuperar el esquema con el que arrancó el curso. Eso sí, en la línea de tres centrales habrá que esperar a conocer el estado final de Jesús Valentín. En caso de que el canario no pudiera ser de la partida, Luis Muñoz parece preparado para suplirlo, tras su buen partido en Copa del Rey. El malagueño acompañaría a Aythami y Álex Quintanilla en el macizo central de la zaga, que en los laterales será completada casi con total seguridad por Fernández y Luismi Quezada. El jugador cedido por el Real Madrid podría tener una oportunidad por delante de Javi Galán, o bien actuar el pacense más adelantado. Al igual que Luis Muñoz, los minutos de los que dispuso en Copa mostraron a un Quezada merecedor de, al menos, la ocasión de ganarse el sitio en liga.

Pero todo apunta a que los cambios no terminarán en la línea defensiva, pues el equipo también necesita una reacción en el centro del campo y el ataque. Si Sandoval finalmente apuesta por recuperar el 5-3-2 o incluso dibuja de inicio un 5-4-1, otro que tiene muchas papeletas para salir de inicio es Miguel de las Cuevas, un hombre de la confianza del técnico y que ha ido cogiendo tono físico y ritmo con el paso de las semanas. Blati Touré y Álex Vallejo parecen fijos, pero lo cierto es que nadie tiene el puesto asegurado en un equipo tan poco fiable como es el Córdoba a día de hoy.

En la delantera, la lógica apunta al regreso al equipo titular de Erik Expósito, después de que en Málaga tan solo contara con unos minutos en la segunda parte. Y es que, pese al decente papel de Andrés Martín en su debut como titular en un partido de liga, la situación tan complicada invita a apostar por los primeros espadas. Esa circunstancia otorga también ciertas opciones de partir desde el inicio a Piovaccari, hasta ahora el punta más en forma del equipo con dos tantos anotados, pero inédito en La Rosaleda al quedar fuera de la lisa de convocados.