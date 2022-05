Viedma, el primero en despedirse del Córdoba CF

El Córdoba CF comunicó durante la semana a aquellos jugadores cuyo contrato con el club termina el próximo mes de julio que no continuarán en el proyecto blanquiverde para la temporada 2022/2023. Esos futbolistas son Viedma, Julio Iglesias, Samu Delgado (lesionado desde enero de 2021) y Visus (cedido desde el Betis). Solo un día después de que el director deportivo de la entidad, Juan Gutiérrez Juanito lo confirmara, el primero en despedirse de la que ha sido su casa durante diez meses ha sido el centrocampista jienense.

"En lo personal, quizás no me ha ido todo lo bien que deseaba, aunque en el ámbito colectivo ha sido inmejorable. Fuimos campeones de Copa RFEF, tuvimos la eliminatoria en Copa del Rey ante el Sevilla FC y lo más importante, conseguimos el ascenso a Primera RFEF proclamándonos campeones de la categoría", ha destacado Viedma en un comunicado que ha publicado en sus redes sociales en la mañana del martes.

El centrocampista no ha tardado en "decir adiós" a su etapa como cordobesista, y, pese a la decisión del club de no contar con él para la próxima campaña, el jugador se ha mostrado muy agradecido con la directiva y el cuerpo técnico por permitirle "vivir este año tan increíble". También ha tenido Viedma palabras de halago hacia la afición blanquiverde que "siempre" le quedará en su recuerdo, y hacia sus compañeros, a los que ha señalado que los considera "una familia" que espera "volver a encontrar".

Viedma, que llegó el pasado mercado veraniego procedente de la Ponferradina de Segunda División, no ha tenido protagonismo a las órdenes de Germán Crespo y solo ha participado en 20 partidos durante la temporada (19 de liga y uno de Copa RFEF), entre los que ha sumado 683 minutos con cuatro titularidades en total y ha dejado dos asistencias de gol. Pese a sus 23 años, el Córdoba ha considerado que no es válido para afrontar la Primera RFEF, aunque Juanito comentó durante el acto de renovación de Carlos Marín que el jienense "no tendrá problema en encontrar nuevo club".