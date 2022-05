Vélez CF - Córdoba CF: en directo minuto a minuto

Minuto 44 Cartulina amarilla para Portillo (0-1).

Minuto 40 ¡La que acaba de tener Willy Ledesma! Ale Marín abre para Simo en banda izquierda, quien se la pone al extremeño en el corazón del área pero manda el balón fuera (0-1).

Minuto 37 Lo intenta Gonzalo desde la distancia sin fortuna. Willy Ledesma intenta responder con un gran disparo cruzado que pasa rozando la meta local (0-1).

Minuto 34 Jugada ensayada del Córdoba que termina en un remate de Gudelj que se va a las nubes (0-1).

Minuto 30 Tiempo para la pausa de hidratación en el Vivar Téllez (0-1).

Minuto 26 ¡Al palo el Vélez! Cabezazo de Portillo al saque de esquina que se estrella en la madera (0-1).

Minuto 17 Primera cartulina del partido, la ve el jugador local Gaona (0-1).

Minuto 15 Dominio total del Córdoba ante un Vélez que busca el contragolpe sin mucha profundidad (0-1).

Minuto 11 Cabezazo de Adri Fuentes que se va muy desviado (0-1).

Minuto 10 A punto estuvo Zamorano de rematar un gran pase de su compañero, pero se anticipa a la perfección Carlos Marín (0-1).

Minuto 8 ¡Goooooooooool del Córdobaaaa! Marca Ale Marín por tercer partido consecutivo con el primer equipo. El canterano aprovecha un rechace que provocó Simo con una buena internada para poner el balón en la escuadra (0-1).

Minuto 7 ¡La tiene el Vélez! Se complica José Cruz en el despeje y este lo recoge Camacho en la frontal e intenta un tiro cruzado que se marcha desviado (0-0).

Minuto 4 El cuadro malagueño presiona alto a un Córdoba tranquilo que mantiene la posesión (0-0).

Minuto 1 ¡El Córdoba ataca primero! Pase de Ale Marín para Willy Ledesma, que dispara por fuera de la portería del Vélez (0-0).

¡Arranca el encuentro en el Vivar Téllez! Los blanquiverdes buscan decir adiós a la Segunda RFEF con una nueva victoria.

11:50 Se retiran los jugadores a vestuarios.

11:40 El colegiado Kevin Moreno Muñoz es el encargado de impartir justicia en este encuentro.

11:30 El Vélez también da a conocer su once. Magnus Pehrsson sale con Miguel Guerrero en portería, línea de cuatro en defensa con Adolfo Romero en el lateral diestro, Bocchino y Portillo como centrales y Pacoli en la izquierda. En el medio están Cervera como pivote con Ocaña y Gonzalo como acompañantes, mientra que arriba sale con una línea de tres formada por Zamorano, Camacho y Gaona en punta.

El banquillo del cuadro malagueño lo conforman Diego Barrios (ps), Coutinho, Joselinho, Kaya, Chavarría y Balta.

11:20 Ya conocemos la alineación del Córdoba CF. Germán Crespo sale con Carlos Marín bajo palos, Carlos Puga en el lateral derecho y Gudelj en el izquierdo, con pareja de centrales para José Cruz y José Alonso. El centro del campo lo componen Toni Arranz y Viedma, con Ale Marín de enganche, Adrián Fuentes por la banda derecha y Simo en la izquierda. Arriba, la referencia es Willy Ledesma.

En el banquillo están Felipe Ramos (ps), Bernardo, Manolillo, Christian Delgado, Álex Bernal, Omar Perdomo y Luismi.

10:00 ¡Buenos días! Arrancamos ya nuestra retransmisión en directo del Vélez CF - Córdoba CF, en la que te llevaremos minuto a minuto todo lo que suceda antes, durante y después del encuentro correspondiente a la trigesimocuarta jornada de Liga del Grupo IV de Segunda RFEF. Los blanquiverdes, con el ascenso más que conseguido, buscan ponerle el sello final a la temporada con una nueva victoria ante un rival que no se juega nada.

Los de Germán Crespo, que salieron vencedores en su último encuentro ante el Ceuta en El Arcángel (3-2), tienen ante ellos la oportunidad de sumar tres puntos que les aseguren ser el mejor equipo jugando como visitante del Grupo IV de Segunda RFEF. Líderes con 79 puntos y unos números inmejorables, los cordobesistas quieren terminar la temporada dejando registros que se queden para la historia en la memoria de esta cuarta categoría a la que dirán adiós tras el partido.

Enfrente estará un Vélez que la semana pasada agotó sus opciones de poder pelear por un puesto en el play off de ascenso al caer goleado ante el San Roque de Lepe (5-1). Los malagueños, que son undécimos con 46 puntos, por tanto, no se juegan nada ante un Córdoba CF que no echa el freno, aunque buscan despedirse de su buena campaña dando la sorpresa ante el líder y en el Vivar Téllez con su afición.

Mientras ambos técnicos confirman las alineaciones, vamos a repasar la previa del encuentro y los posibles onces iniciales. Para este compromiso, el técnico nazarí cuenta con las bajas por lesión de Ekaitz Jiménez, José Ruiz, Miguel de las Cuevas y Julio Iglesias, este último aquejado por una lumbalgia, además de con las ausencias de Javi Flores y Antonio Casas, que cumplen ciclo de amonestaciones.