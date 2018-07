Stefanovic y Sebas buscan su sitio

Haciendo suya la frase de Francisco de que "todos parten de cero y tendrán las mismas oportunidades", Igor Stefanovic y Sebas Moyano afrontan la nueva temporada con la ilusión de permanecer en la primera plantilla del Córdoba. Ese será el objetivo de ambos desde el inicio hoy de los entrenamientos, aunque por diversas circunstancias no lo tendrán fácil... salvo exigencias del guión.

Stefanovic no entra en los planes de futuro de la entidad pese a tener un año más de contrato. El portero serbio, que firmó el pasado verano hasta 2019, apenas jugó cinco partidos oficiales en su primera campaña en el CCF, que considera que puede mejorar la competencia de Pawel, incluso rebajando masa salarial, con algún otro meta, si bien aún no le ha comunicado nada al jugador. Algo que parece no afectar al balcánico, que tiene claro que es "un profesional" que está "preparado para todos los desafíos" y peleará "cada partido o entrenamiento, amistoso, copa o campeonato". "Espero tener más minutos; trabajar, trabajar y trabajar son mis tres palabras fundamentales. Todos tenemos ambiciones más altas", sentenció Igor.

Una aspiración que, al menos a nivel individual, comparte Sebas Moyano, el último en sumarse al nuevo proyecto tras firmar su renovación el pasado lunes para ligarse al CCF tres campañas más. El volante de Villanueva del Duque apuntó que su intención es "estar en la primera plantilla; voy a trabajar para ello y espero que sea así". De hecho, su nueva vinculación es ya como jugador del primer equipo a todos los efectos, por lo que no piensa en una salida a préstamo en caso de no convencer a Francisco, ya que sólo piensa en "trabajar para quedarme".

"Soy de la casa, vengo de la cantera y lo que quiero es asentarme en el primer equipo y disfrutar de la Segunda División", comentó el cordobés, que está "muy contento de seguir perteneciendo" a un Córdoba con el que hoy empezará a trabajar para ganarse un sitio.