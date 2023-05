Simo: "Una cosa es mostrar que estás descontento y otra cosa es insultar"

Simo Bouzaidi, autor del gol del Córdoba CF ante el San Fernando, fue el elegido por el club para dar la cara tras la triste tarde vivida en El Arcángel, marcada por los duros reproches de un sector de la afición blanquiverde hacia sus jugadores.

"Ha sido un gol que ha servido para un empate, pero es triste. Espero no meter mucho más goles así", reconoció Simo sobre ese tanto logrado ante el San Fernando. Al futbolista, lógicamente, se le preguntó por la actitud de los aficionados, y no dudó en dar su opinión: "No he entendido que no se cante el himno, porque eso es el club. El que quiere realmente al Córdoba, sabe que es muy bonito cantarlo. A mí de hecho me ha impactado el entrar y no escucharlo. Está claro que la afición tiene derecho a estar triste y decepcionada, porque así estamos también nosotros, pero una cosa es mostrar que estás descontento y otra cosa es insultar. A mí no me gustan estas cosas que van más allá del fútbol".

Al hacer su gol, Simo devolvió un gesto de perdón a la grada que quiso explicar en sala de prensa. "El gesto es por el respeto que le tengo a la afición. Les pedimos disculpas por la mala media temporada que hemos hechos. Los jugadores empezamos con mucha ilusión y poco a poco ha ido desapareciendo. Ahora solo queda ir partido a partido, intentar ganar y mostrar todo el respeto por la ciudad, nosotros mismos y el club", apuntó.

Cuestionado por el motivo de ese desplome de su equipo, el hispano-marroquí no encontró una justificación convincente: "Si lo supiera, creo que no hubiera pasado nada. El problema es que nadie lo sabe. Ha tocado de esta manera y hay que afrontarlo, hacer limpieza de mente y en la próxima temporada estar unidos, quitar esta dinámica negativa para la próxima temporada".