Simo es absuelto de los presuntos malos tratos a su pareja

El juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba ha decidido absolver a Simo, futbolista del Córdoba CF, del presunto delito de malos tratos a su pareja por el que el jugador fue juzgado el pasado miércoles en la Ciudad de la Justicia de Córdoba. La jueza María Revuelta Merino, en su sentencia, considera que no se ha podido probar que las lesiones presentadas por la víctima -la pareja del futbolista-, y recogidas en un parte médico, fueran causadas por el jugador. De esta forma, Simo queda sin antecedentes y totalmente libre de cualquier responsabilidad penal, pese a que la Fiscalía solicitaba una condena de diez meses de prisión.

Después de que en el juicio declarasen tanto los dos agentes de la Policía Nacional que acudieron al domicilio de la pareja, como la médico que atendió a la joven y realizó el parte de lesiones correspondiente, la jueza que instruye el caso determina en su sentencia que "la única prueba directa con la que contamos es la testifical" de la víctima, que "en el acto del juicio indicó que solo se produjo una discusión verbal entre ambos, que no hubo agresión alguna y que las lesiones que presentaba se las habían causado sus perros". "Hemos de reseñar que salvo las manifestaciones que la testigo hizo a los Agentes de Policía y a la Médica del Servicio de Urgencias, Dña. C. no declaró ante la Policía ni en el Juzgado de Instrucción", recuerda la sentencia.

De hecho, la pareja del jugador reconoce que llamó en primera instancia a la Policía para que el futbolista se sintiera presionado a no marcharse de su domicilio, pero que inmediatamente lo hizo de nuevo asegurando que ya no era necesaria la presencia policial. Pese a todo, los agentes se personaron en el domicilio y, como hace constar la jueza sobre la declaración de la propia víctima, encontraron a Simo "escondido en un armario de la cocina", debido a que ambos estaban "muy nerviosos". La pareja, en su entrevista por separado con los agentes, reiteró una y otra vez que se había tratado de un "malentendido".

La jueza entiende además que el resto de pruebas disponibles son de "carácter indirecto", como el testimonio de los Policías Nacionales, que reprodujeron en el juicio lo que la pareja les contó por separado, pero sin haber presenciado los hechos. De igual modo, el testimonio de la facultativa que atendió a la joven se limitó a refrendar lo que su informe ya recogía.

La Fiscalía solicitó en el juicio la condena del acusado a través de la denominada prueba de indicios, mientras que la defensa del futbolista, ejercida por Jesús Coca, esgrimió que la único testigo de los hechos -la propia afectada- negaba cualquier agresión, por lo que no cabía acudir a esos indicios como vía para una condena a Simo.

En su deliberación, la jueza añade además que el testimonio de los efectivos de la Policía Nacional que acudieron al domicilio del futbolista se basa en las "apreciaciones de los agentes que les llevaron a sospechar que en el domicilio había sucedido algo más, realizando esas diligencias de investigación, propias de los Agentes de Policía, que les llevan a apreciar lo que pudo haber sucedido, pero que no pueden ser consideradas diligencias instructoras, por lo que no pueden ser traídas al proceso con tal consideración".

Una explicación "plausible" a las lesiones

La sentencia añade que la explicación que la supuesta víctima da a las marcas recogidas en el parte de lesiones, y que la pareja del futbolista achacaba a arañazos de sus perros, resultan compatibles con lo recogido por el informe médico. "No se puede considerar que las manifestaciones de los agentes narrando lo que a su vez les habían contado las partes del proceso, puedan ser tenidas como prueba indirecta o indiciaria de lo sucedido el día 12 de septiembre de 2022, especialmente, cuando la propia víctima nos ofrece una explicación a las lesiones que presentaba, que según la Médico Forense, resultaría plausible: las uñas de un animal también pueden causar las heridas" que presentaba la pareja del jugador, recoge la sentencia.

Por todo ello, la jueza considera probado que las lesiones existieron, pero que no son achacables de manera inequívoca a Simo. "En consecuencia y no pudiendo realizar dicha declaración de hechos probados, SSª debe dictar sentencia absolutoria de D. Mohamed B. D. por el delito de lesiones leves del art. 153.1 y .3 CP por el que había sido acusado", concluye el escrito.

De esta forma, Simo queda libre de la pena de diez meses de prisión que solicitaba para él la Fiscalía y sin antecedentes penales algunos por este asunto. El futbolista blanquiverde cierra así un episodio desagradable y complicado que ha desviado la atención de su rendimiento deportivo y que también ha puesto en una posición complicada al Córdoba CF.