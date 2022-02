Simo se cae del plan del Córdoba CF en Don Benito

El Córdoba CF, de cara al compromiso del próximo domingo ante el Don Benito, se queda sin Simo. El hispano-marroquí, pieza clave de Germán Crespo, no estará en el Vicente Sanz al cumplir ciclo de amonestaciones tras ver su quinta cartulina amarilla este pasado domingo en la victoria del conjunto blanquiverde frente al CD Coria en El Arcángel (3-1).

A pesar de pasar una semana entre algodones por un golpe sufrido en la Ciudad Deportiva El Rosal en el envite ante el Cádiz B, Simo estuvo presente en el plan de Germán Crespo. Y no se perdió la cita ante el cuadro coriano. Fijo en el once titular, el hispano-marroquí vio la cartulina amarilla cuando todavía no se había cumplido el segundo minuto del partido. El árbitro expuso en el acta que golpeó "con el brazo a un adversario en la disputa del balón de forma temeraria".

Montes García-Navas, incluso, tuvo que pedirle a Simo que tuviese cabeza en una acción posterior, en la que de nuevo estuvo implicado en otra falta. Fue un aviso y no hizo falta más porque el hispano-marroquí calmó los nervios iniciales y se centró en lo que mejor sabe hacer. Y así fue. Antes de llegar al descanso, cazó un medido pase de Javi Flores y puso el 1-0 en el marcador.

Tras el encuentro, en la que el Córdoba CF sumó un nuevo triunfo en casa -ya van once-, llegó la otra noticia. En la redacción del acta, el colegiado madrileño erró de inicio porque la tarjeta mostrada a Simo se la adjudicó a José Ruiz, que se quedó sin jugar ante el Coria. Sin embargo, en un anexo posterior, Montes García-Navas rectificó y aclaró que el jugador amonestado era el hispano-marroquí, que se perderá la cita de este domingo ante el Don Benito.

También fueron amonestados Javi Flores y Toni Arranz, éste último pasa a sumarse al grupo de apercibidos. Aunque entró en la recta final del pleito. el centrocampista madrileño vio su cuarta cartulina de esta temporada y se une a Luismi, Gudelj -relevado por Visus por este motivo ante el Coria- y José Ruiz, que se quedó en el banquillo sin minutos ante los corianos. Otro de los aspectos que cuida y tiene en cuenta Germán Crespo para el futuro.