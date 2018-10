Sandoval: "Ya toca un partido completo fuera"

José Ramón Sandoval reconoció en sala de prensa que a su equipo "le toca" ya ganar un partido lejos de El Arcángel y espera que sea hoy, gracias a la progresión que a su juicio viene mostrando el Córdoba en las últimas semanas, con una idea de juego ya algo más asimilada por el plantel.

El técnico madrileño justificó ayer las ausencias en la lista de dos titulares ante el Deportivo como Quim Araujo y Bambock, porque "tenemos tres partidos en ocho días y es conveniente equilibrar al equipo. La gente que se queda fuera va a jugar en Copa. Es importante saber que todos están a disposición y me lo están poniendo muy difícil".

Sobre el rival, Sandoval apuntó que el Sporting "se ha diseñado para estar arriba, con muchos cambios. Están en periodo de adaptación, con jugadores que no han explotado pero la calidad la tienen". Además, recordó que sabe "lo que se exige allí y Baraja está intentando lograr, además de resultados, un buen juego".

El de Humanes reconoció que volver a Gijón siempre es para él "una grata impresión por volver a una casa donde he estado y he vivido momentos muy felices". "Tengo muchos amigos y me dará alegría volverlos a ver, aunque será también una pena volver y no ver por primera vez al Brujo (Enrique Castro Quini), que siempre iba al hotel a recibirnos", recordó Sandoval.

Analizando el juego del conjunto asturiano, el preparador del Córdoba aseguró que "juegan con transiciones rápidas. Tienen jugadores como Carmona que desequilibran porque llegan en cualquier posición". "El Molinón es un campo para estar concentrado y fuera de casas sabemos que no lo hemos hecho bien. El campo aprieta mucho y el ambiente siempre es muy a favor de su equipo", indicó Sandoval, que añadió que "los dos laterales suben mucho y llegan por sorpresa, por lo que tendremos que estar atentos".

Pero más allá del rival el técnico cordobesita que ellos tiene que "seguir el camino que estamos trayendo, de ser un equipo compacto en el centro del campo, permitir pocas contras y llegar muchas veces a su área y generar ocasiones de gol". Además de eso, Sandoval cree que tiene que "buscar un poco más de protagonismo con el balón porque si el partido es de ida y vuelta ellos se encontrarán cómodos". Y en clave propia, el técnico del Córdoba insta a "buscar la referencia del único partido que hemos ganado fuera, el de Elche. Cuando se pueda apretar habrá que apretar y cuando no, estar juntitos. Lo más importante de todo es competir, creo que fuera en liga no hemos hecho un partido completo y ya toca. Es importante sumar ya los tres puntos porque luego la semana va a ser larga, con Extremadura y Getafe".

Sobre el planteamiento que ha preparado para el duelo en El Molinón, Sandoval dejó entrever que no habrá muchas variaciones porque "llevamos cuatro o cinco semanas trabajando en la misma base, que nos está dando resultados y el jugador con resultados percibe mejor lo que trabajamos durante la semana. Si los jugadores no están convencidos yo volvería a cambiar, pero ahora que están convencidos da igual que entren unos y salgan otros porque la idea está clara de a qué tenemos que jugar".