Sandoval abre la puerta a la llegada de algún refuerzo

José Ramón Sandoval valoró ayer como "muy positivos" los tres amistosos que ha tenido para evaluar a su plantilla de cara al inicio de la competición oficial. El técnico madrileño, además, abrió la puerta a la posibilidad de incorporar algún jugador antes del comienzo de liga, a pesar de que el club sigue con importantes problemas en el límite salarial.

En referencia al choque ante el Málaga, Sandoval apuntó que le gustó "muchísimo el equipo; en la primera parte entramos tarde pero fuimos cogiendo ritmo y ajustando automatismos que ya tuvimos el año pasado. En la segunda parte teníamos que controlar a nivel físico el partido". El madrileño quitó hierro a la derrota porque cree que "el gol ha sido un gol de pretemporada, eso en la liga no nos va a pasar" y valoró que "en defensa estuvimos muy bien y en ataque hemos tenidos nuestras ocasiones".

Contamos con todos los jugadores; lo que quiero es que todos se sientan importantes a la hora de jugar"

Lo más destacable para el de Humanes es que el equipo se ha "quitado el lastre de los pensamientos negativos" justo antes de que empiece lo realmente importante. Y para ese comienzo liguero, el propio técnico del Córdoba reconoció que confía en algún refuerzo. "Ahora hay que esperar a ver si esta semana podemos dar algún golpe de calidad a la plantilla y hacer algo, que tengo toda la confianza de que sí y a trabajar, porque ya viene una semana tipo para preparar la liga, que va a ser muy divertida y competitiva", apuntó el madrileño, que cree que su equipo "compite muy bien en todos los aspectos y creo que la gente tiene mucha responsabilidad y mucho compromiso para que este Córdoba esté donde se merece".

Sandoval no escondió sus cartas y reconoció que "en estos tres partidos he ido dando pistas" sobre por dónde irán los tiros en su primer once inicial, ya que considera que "los jugadores con los que contábamos el año pasado son el núcleo duro con el que vamos a contar para el once", aunque también dejó claro que todos los efectivos serán importantes durante el año: "Jugadores como Álex Vallejo, Loureiro y Quim Araujo hicieron una buena transición con los chicos y si algo demostramos el año pasado es que contamos con todos. Yo lo que quiero es que todos se sientan importantes a la hora de jugar".