Sandoval se pone al frente

Para completar una maratoniana primera jornada, Sandoval regresará a la Ciudad Deportiva a las 19:30, para dirigir la segunda sesión de trabajo del día, esta vez sí a puerta abierta, en la que a buen seguro se darán cita numerosos aficionados blanquiverdes, dada la expectación levantada por el regreso del técnico de Humanes. Y es que tras apenas mes y medio de calma, el CCF se ha encomendado de nuevo a Sandoval para salir de la tempestad en la que anda inmerso y al madrileño no le ha temblado el pulso a la hora de ponerse al frente de una nave que tuvo que abandonar en medio de una agria polémica en el pasado mes de junio.

Ante todos esos problemas, aparece Sandoval como esa figura capaz de restañar al menos de manera parcial la fractura abierta entre la afición y la propiedad. Eso sí, el técnico tendrá también que saber ganarse a un vestuario en el que no todos los jugadores le esperan con los brazos abiertos, después de algunos episodios de tensión vividos en el tramo más tenso -cuando asomaron las derrotas- de la pelea por la permanencia del Córdoba.

El técnico de Humanes, querido por gran parte de la afición del Córdoba por sus grandes números en el tramo final de la temporada pasada, es el asidero al que Jesús León se agarra tras la salida prematura de Francisco y la crisis deportiva abierta en un equipo que aún no puede fichar y que ni siquiera tiene las 18 fichas profesionales obligatorias a menos de dos semanas de que el balón comience a rodar de manera oficial.

Día importante en el Córdoba. José Ramón Sandoval arranca hoy su segunda andadura como entrenador del conjunto blanquiverde. Y lo hace menos de tres meses después de haberse despedido de la entidad cordobesista, con la que no alcanzó un acuerdo para renovar a pesar de consumar el milagro de la permanencia, tras una negociación larga y en la que hubo mucho desgaste por ambas partes, circunstancia que ahora parece enterrada.

Las Palmas aprieta por Javi Galán con Emanuel Insúa de alternativa

El principal pretendiente de Javi Galán, la Unión Deportiva Las Palmas, busca ya alternativas en el mercado ante las dificultades surgidas en la negociación con el Córdoba. Los canarios mantienen un firme interés en incorporar al carrilero blanquiverde, pero la negociación con el cuadro cordobesista no está resultando nada sencilla, de ahí que los amarillos manejen ya la alternativa de Emanuel Insúa, según apuntó ayer Canarias Radio La Autonómica. Para concretar el traspaso de Javi Galán, el Córdoba exige el pago de una cantidad que ronde el millón de euros, algo que Las Palmas todavía no está dispuesto a acometer. Los canarios habían subido en los últimos días su oferta inicial, que era de 550.000 euros y también habían incluido diferentes cantidades en conceptos variable como el posible retorno a Primera División del equipo que entrena Manolo Jiménez. Sin embargo, el Córdoba todavía no encuentra satisfacción plena en esa propuesta y ante la complicación de una entente final, Las Palmas ha sondeado la opción de Emanuel Insúa, jugador zurdo de banda que pertenece al Panatinaikos y que ya cuenta con experiencia en España tras pasar por el Granada, al que llegó en la temporada 2014-2015. Pese a todo, Galán sigue siendo la primera opción del conjunto amarillo.