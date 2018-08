Sandoval: "Este equipo va a ilusionar mucho"

"No nos vamos a engañar por cómo ha sido la pretemporada, pero hay que vivir el presente. Vamos a tirar para adelante". Con la sinceridad por bandera y un discurso que cala hasta en el aficionado más dubitativo, José Ramón Sandoval desgranó en la previa mucho más que el simple partido ante el Numancia con el que el Córdoba abre hoy su participación en la Liga 1|2|3. El técnico madrileño advirtió que el equipo está "totalmente preparado para competir" pese a los condicionantes de un verano que aún tiene muchas páginas en blanco. Todo por los problemas con el tope salarial de un club que ha abierto la puerta de salida a Quiles, Esteve, Mena y Zelu, y que peleará hasta el final para poder contar ya desde hoy con Pawel y Edu Ramos, los dos únicos jugadores de la primera plantilla que aún no han recibido el visto bueno de LaLiga para ser inscritos.

Fiel a su estilo, aunque navegando entre el optimismo y la cruda realidad, Sandoval cree que "este equipo va a ilusionar mucho a la afición", agarrándose entre otras cosas a "la intensidad y la implicación brutal" que el grupo ha demostrado en unas semanas llenas de incertidumbre. "No vamos a ser victimistas; somos un equipo de la Liga de Fútbol Profesional y como tal vamos a salir a competir", sentenció el entrenador de Humanes, que se aferra a la ventaja de contar con "la base" de la plantilla con la que ya obró el milagro de la permanencia hace sólo unos meses.

El técnico admitió la lógica incertidumbre "por ver las fichas que vamos a tener", aunque pronto dio valor a los jugadores que actualmente tiene a su disposición: "Creo al cien por cien en lo que tengo; si viene alguien, bien, pero si no, tiraremos con lo que tenemos, sin poner excusas", explicó el madrileño, que mirando al pasado dejó claro que "hay que adaptarse a las reglas y, si antes no lo hemos hecho, ahora sí hay que hacerlo". Es la única forma de que LaLiga dé el visto bueno a nuevas altas.

Eso sí, de momento, la dirección deportiva también trabaja en dar salida a los cuatro jugadores que no entran en los planes de Sandoval: Mena, Quiles, Zelu y Esteve. Saldrán cedidos, si el club receptor paga casi la totalidad de la ficha, o rescindidos, según el caso.

Mirando ya al Numancia, el preparador de Humanes tiene claro que es "un equipo que tiene una base fundamental, cambia muy pocos jugadores y con Garai le gusta tener el balón, hacer una presión alta... Nos vamos a encontrar un equipo que va a tener protagonismo con el balón, pero en casa hay que contrarrestar eso con nuestra afición".

"Lo importante es que mi equipo sea mi equipo", continuó Sandoval, que advirtió que en el debut hay que "ir a por los tres puntos, con muchas actitudes y muchas ganas de decir que los que estamos aquí somos válidos y nos vamos a dejar el alma". Pero eso "hay que demostrarlo en el campo", insistió el técnico, que advierte que "tenemos mucho más margen de error esta temporada y hay que tener paciencia", antes de lanzar un mensaje de unidad: "Hay que agarrarse de la mano de la afición; si no nos ponemos palos en las ruedas, la temporada será más que digna".