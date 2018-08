Sandoval, muy claro: "Los culpables somos nosotros"

Claro, contundente y sin dobleces. José Ramón Sandoval dio ayer una nueva lección de cómo se gestiona a nivel de comunicación una crisis como la que atraviesa el Córdoba. Lo hizo con el arma más poderosa que existe, que es la verdad, y consciente de que esa es la única solución para caminar de la mano de la afición y el entorno. El técnico blanquiverde reconoció que está "haciendo un máster sobre el control económico y el límite salarial; todos los días tengo que preguntar por una cosa o por otra" y comparó la situación del club con el propio fútbol: "Existen unas reglas pero luego hay un árbitro con su interpretación. Estamos en eso, por nuestra culpa, por haber trabajado mal, y tengo que aplaudir a LaLiga aunque me perjudique". El de Humanes prefirió ser positivo, aunque también realista. "Jesús León compró un club en unas circunstancias que se tiró a pecho descubierto por un tobogán. Vino con un límite salarial pasado. Intentó hacer las cosas para salvar la categoría. Se equivocaron, hicieron mal ciertas cosas pero el equipo está en Segunda. Ahora toca apechugar. Nos han abierto la mano y ahora dicen sí en algunas cosas. En otras siguen diciendo no, nosotros creemos que pueden ser sí, pero estamos dependiendo de la interpretación del árbitro", apuntó.

Y es que Sandoval es consciente de que "la venta de Guardiola era la solución que teníamos para equilibrar el control económico. Otra persona trató ese tema y se hizo de una manera que nos está perjudicando. Demasiado nos están dejando y nos han levantado la mano para tener las fichas mínimas de AFE. Tenemos que ir de la mano de LaLiga y no podemos buscar culpables porque los culpables somos nosotros". Además, el madrileño aseguró que "el club está intentando todas las vías de escape. Tenemos a nuestro favor que Pawel y Edu son más personas que futbolistas. Sólo hacen que sumar y dar facilidades. Incluso han bajado su salario para poder inscribirse, pero no nos dejan", además de reconocer que "si viene un portero es porque vemos muy negro lo de Pawel. No vamos a bajar los brazos, pero nos estamos poniendo ya en el peor de los casos y para no quedar en fuera de juego hemos buscado un portero".

A Sandoval no le asusta la situación y tiene claro que tienen "equipo para competir y con presupuestos bajos se pueden hacer grandes cosas, como ya hemos visto". "¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros si tenemos 15.000 personas apoyándonos?", se preguntó el técnico. Ante aquellos que culpan a LaLiga de la situación del club blanquiverde, Sandoval expuso que "LaLiga está haciendo lo posible para que el Córdoba inscriba jugadores pero dentro de no saltarse muchas reglas".

Sandoval, que convocará a Carlos Abad si su ficha llega a tiempo, no escondió que quiere dar continuidad a su equipo. "Será lo mismo de la semana pasada. Tenemos que dar confianza a la gente y los que se han incorporado necesitan ir cogiendo confianza y conocimiento de los compañeros. Están preparados pero me gusta que las cosas vayan a su ritmo. Para este partido voy a apostar por la gente que esta compitiendo", indicó.

Además, sobre el rival, dejó claro que "los equipos de Anquela presionan muy bien, marcan mucha intensidad en cualquier acción", pero él cree que "vamos a seguir mejorando y hemos trabajado en eso. Lo que quiero es que el equipo se aísle de todo y compita". "Si damos un plus más podemos sacar una victoria contra el Oviedo", apostilló.