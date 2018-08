Sandoval lo achaca a un "día tonto"

José Ramón Sandoval, técnico del Córdoba, pudo poner pocos peros a la derrota de su equipo y la excusó en que tuvieron "el día tonto". "Me ha recordado mucho al día del Huesca, un partido que sin nada nos hacían goles y en el que hemos regalado muchas acciones. Nos han penalizado mucho los errores defensivos. El rival ha merecido la victoria y nosotros no hemos estado. En el vestuario están muy jodidos porque este espectáculo no lo podemos dar de cara a nuestra afición", explicó el madrileño, que indicó que "hay que reconocer que el equipo no ha estado bien y que esto no es ni la sombra de lo que entrenan. Con muy poquito nos han hecho gol, pero sobre todo han aprovechado los errores nuestros y a partir de ahí ha sido muy fácil para ellos".

Sandoval se lamentó de que "todo el mundo decía que no teníamos goles y hemos hecho cinco y fallado un penalti. Es al contrario de lo que todos pensábamos", por lo que sólo le queda "trabajar porque los chicos se dejan la vida y hay que ayudarlos a interpretar lo que no hemos sabido interpretar". Y ese error principal cree Sandoval que fue que "el Oviedo ha sabido competir muy bien, se ha llevado todos los balones divididos. Y nosotros merecemos la derrota, hay que reconocerlo y seguir trabajando, porque aquí no se acaba nada. Un mal día lo tiene cualquiera".

Tras dos malos resultados en El Arcángel, Sandoval hizo una interesante reflexión: "Pensábamos que era lo mejor que nos podía pasar pero no nos han venido bien los dos partidos seguidos en casa. A lo mejor fuera nos defendemos mejor". Y es que el madrileño cree que son muchos los factores que influyen en el equipo, y lo dejó entrever al apuntar que "a ver si ya se acaba el mercado de fichajes y vamos todos los que nos quedemos para adelante".

El preparador cordobesista apeló a recuperar el rigor defensivo que el equipo tuvo en el final de la pasada temporada. "Si algo hemos tenido es que éramos un equipo firme en ese aspecto. Con la defensa de tres y carrileros no dejábamos que llegaran a nuestra portería prácticamente. No quiero responsabilizar a nadie porque si hay un culpable soy yo. Pero yo no dejo de creer en mis jugadores porque me demuestran día a día cómo trabajan. Ha sido un mal día y hay que recuperar lo que hacíamos antes", señaló.

Además, sobre su expulsión, Sandoval aseguró que "con el árbitro no ha pasado nada, lo juro por mis hijas. El banquillo de al lado ha protestado una falta y les he dicho que cómo podían protestar eso y el línea le ha dicho al árbitro que me expulse. Creo que ha sido una confusión entre ellos porque yo no me he dirigido a ellos. Ahora lo que quieran poner en el acta es otra cosa y me caerán dos partidos pero en esa jugada no me he dirigido al árbitro, sólo a mi amigo Anquela".