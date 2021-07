El Salerm aplaza el partido ante el Córdoba CF por varios positivos de covid-19

No habrá partido este viernes. El encuentro amistoso entre el Salerm Puente Genil y el Córdoba CF, que se iba a disputar en el Manuel Polinario, no se disputará debido a la aparición de varios casos positivos de covid-19 en la plantilla del conjunto rojinegro, una circunstancia que lógicamente obliga a que el partido no se juegue.

Según ha explicado el presidente del Salerm, Francis Cabeza, ante ello "y por responsabilidad, hemos decidido parar los entrenamientos, proceder a repetir las pruebas nuevamente como marcan los protocolos, porque no ha habido contactos estrechos muy definidos, pero entendemos que se debe parar porque eso es lo más sensato”.

El mandatario del Salerm indicó que los afectados son asintomáticos, precisando que "esto apareció porque hicimos unos test donde todos salieron negativos, aunque sí es verdad que uno de los futbolistas se sintió indispuesto a partir del sábado y eso ha derivado en algún que otro positivo, no demasiado numeroso, pero insisto en que por responsabilidad hay que parar”.

Francis Cabeza dijo que se han mantenido conversaciones con el Córdoba CF ante esta situación para tratar de buscar otras fechas en las que jugar el partido, "si bien sabemos de lo complicado de la agenda a estas alturas de pretemporada".

El presidente del equipo rojinegro también explicó que pese al contratiempo de estos contagios, los primeros días de trabajo en la plantilla están siendo positivos: "Se ha apostado por rejuvenecer la plantilla y ese trabajo y esa ilusión se está notando, estamos muy contentos con lo que estamos viendo, porque los jugadores han llegado muy bien físicamente y con muy poco sobrepeso”.

Cabeza destacó del mismo modo la presencia de jugadores jóvenes del filial realizando entrenamientos con el primer equipo "lo que supone toda una declaración de intenciones del cuerpo técnico del juvenil, y obviamente del deseo también de esos jugadores de llamar a las puertas del primer equipo".

Por último, sobre la campaña de abonados, el presidente del Salerm dijo que "está yendo sorprendentemente bien, ya que estamos ya en los niveles de abonos del año pasado, se han reservado casi el 80% de los del año pasado en una semana, y creo que si el equipo empieza a rodar, la gente se ilusiona, dejamos buen sabor de boca, el virus nos da una tregua y las vacunaciones prosiguen como hasta ahora, podemos estar a niveles superiores a los del año pasado, aunque sea todavía pronto para decirlo".