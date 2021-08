El Recreativo Granada, la penúltima prueba para el Córdoba CF

El Córdoba CF disputará este miércoles ante el Recreativo Granada (Ciudad Deportiva, 18:30) su octavo test de preparación, penúltimo de una pretemporada que acabará el domingo con la cita en Pozoblanco. Además, lo hará por primera vez ante un equipo de su misma categoría, un filial granadino muy renovado que competirá en el Grupo V tras la división andaluza por parte de la RFEF.

Tras perder con la Balompédica Linense el pasado sábado (2-0), Germán Crespo, que recupera a Carlos Marín pero tiene a varios jugadores con molestias -Visus, José Cruz, Bernardo Cruz y Adrián Fuentes-, busca recuperar sensaciones de cara al inicio de la competición en Jerez. Además, debe estrechar el cerco sobre un once que se pueda asemejar al del primer duelo liguero en Chapín. Para ello, completó una lista de 20 jugadores, en la que no están los lesionados ni tampoco Hankins y Ale Marín.

Con la vista puesta en los problemas defensivos, el preparador granadino trabajó en la sesión de este martes. De hecho, comentó que están "intentando mejorar un poco. Lo que pasa es que cuando tienes los centrales lesionados, que son los que mejor van por arriba, pues dificulta estas acciones a balón parado". "Al principio, teníamos a José Cruz pero no a Visus y ahora no tenemos a Bernardo ni a José Cruz. Al tener un equipo bajo, si no tienes estos centrales, te cuesta más", comentó el técnico nazarí.

Para paliar estos problemas, Germán Crespo indicó que están "buscando variantes y trabajando tanto en zona como mixto e individual". No obstante, apuntó que "a partir del día 5 veremos como tenemos que defender". De cara a ese estreno liguero, el entrenador del Córdoba CF tiene "muchísimas dudas en cuanto a un once, porque el jugador que ha estado dentro de ese once tanto en la primera parte como en la segunda ha dado lo que queremos".

"Es verdad que hay que ir limando cosas y sacar el mejor once, pero el once ante el filial del Granada no será el once que actúe en Jerez", señaló Germán Crespo. Eso sí, "si tenemos que ir caminando hacia ese once que nos encontremos el día 5, pero tenemos bajas, hay que probar jugadores en otros puestos y a partir de ahí tomaremos la decisión". De este modo, el granadino reconoció que "el once que vaya a saltar en el partido del Xerez lo veremos el día del Xerez".

Antes tocará medirse este miércoles al Recreativo Granada, un equipo que se ha reforzado con Adrián Cova (El Ejido), Leo Sepúlveda (Salamanca), Virgil Theresin (Cultural Leonesa), Martín Solar (Racing Santander), Cheikh (Oviedo Vetusta), Mario Da Costa y Eu (Atlético Malagueño). También hay varios juveniles que se han unido al grupo en esta pretemporada.

En seis duelos de preparación, los nazaríes ganaron al Motril (0-3), al Huétor Tajar (2-3) y al Huétor Vega (0-2), empataron con el Antequera (1-1) y el Atlético Malagueño (1-1) y perdieron frente a El Ejido (2-1). Mario Da Costa y Bryan, con dos goles cada uno, son los referentes del ataque de un filial rojiblanco que recibe a un Córdoba CF que busca su quinto triunfo en pretemporada.