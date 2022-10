Pedro Díaz sobre el Córdoba CF: "Es un equipo de los que, si no va a ascender directo, va a luchar por ello"

El Córdoba CF no pasó apuros para derrotar en El Arcángel al colista del Grupo I de Primera Federación. Los de Germán Crespo golearon a un Talavera (3-0) que llegaba con ilusión en el que fue el debut de su nuevo entrenador, Pedro Díaz, al mando del primer equipo manchego. Sin embargo, como confirmó en la rueda de prensa posterior al choque, no se pudo sentar en el banquillo porque el club todavía tiene que "terminar con el contrato del antiguo entrenador", Rubén Gala.

En su lugar, ocupó el banquillo José Luis Domínguez, delegado del Talavera, que poco pudo hacer para evitar que el Córdoba CF no se llevara los tres puntos de su estadio. Como destacó Pedro Díaz, en la primera parte, los blanquiverdes fueron "muy superiores" mientras que ellos no lograron "estar a la altura" de lo que el técnico quiere para su equipo.

"Es un rival muy fuerte que nos ha superado, aunque hemos hecho un par de ajustes en la segunda parte y hemos mejorado. Hemos jugado de tú a tú en la segunda parte a un rival que lucha por ascender", comentó un Pedro Díaz que se mostró confiado en que el Talavera puede todavía "sumar muchos puntos", pues en El Arcángel, según su valoración, le compitieron "a todo un Córdoba CF", como hizo hincapié en varias ocasiones.

De hecho, el técnico del Talavera, que no tuvo su mejor debut, admitió que el Córdoba es "un equipo de los que, si no va a ascender directo, va a luchar por ello y está obligado a hacerlo". El cuadro manchego, por su parte, seguirá luchando por "intentar mantener una plaza" que les llegó "de rebote" y para la que la plantilla "no está preparada", tal y como concluyó el entrenador.