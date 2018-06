Pawel, el primer gran fichaje

La continuidad de Pawel Kieszek conllevará, muy probablemente, la salida de Igor Stefanovic, el guardameta con el que ha compartivo vestuario esta temporada. Y es que Luis Oliver quiere incrementar la competencia en la portería, pero sobre todo no le convence la idea de tener dos jugadores extranjeros en una posición tan especial del terreno de juego. A Stefanovic le queda una temporada de contrato, por lo que el club deberá buscarle un acomodo en el mercado.

La apuesta del club salió a la perfección y el meta fue uno de los hombres que más ayudó al milagro de la permanencia. Ahora, Pawel Kieszek devuelve esa confianza que el club le brindó con una renovación muy esperada por el cordosesismo. Y es que el portero contaba con alguna propuesta para dar el salto a la élite, aunque a la hora de tomar la decisión también ha tenido en cuenta que en principio será titular y protagonista en el cuadro blanquiverde, un cartel que en Primera División no tenía garantizado. Su salario, además, subirá de manera significativa respecto al contrato que firmó hace dos temporadas.

Pawel Kieszek se queda. El Córdoba anunció ayer la renovación del arquero polaco para las dos próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2020. El mejor fichaje posible para arrancar el proyecto deportivo que Jesús León y Luis Oliver tienen en mente, aunque no se trate de una cara nueva. Y es que Kieszek ha decidido confiar en el club blanquiverde y desechar así las ofertas que le habían llegado para jugar en Primera División.

Jagoba Arrasate, una alternativa más a Francisco

El Numancia y Jagoba Arrasate anunciaron ayer que sus caminos se separan a partir de esta temporada. El técnico vasco, que ha cumplido tres campañas al frente del conjunto rojillo, es una de las alternativas que maneja la dirección deportiva del Córdoba por -según informó ayer la Cadena Ser- si finalmente no existe acuerdo con Francisco Rodríguez, que sigue siendo la principal opción que maneja el CCF. No obstante, el nombre del técnico vasco también está en la agenda de Osasuna, que lo tiene como primera opción después de la salida de Diego Martínez. El Málaga, que no termina de concretar su acuerdo con Juan Ramón Muñiz, también habría sondeado a Arrasate, tras su buen papel en el Numancia.