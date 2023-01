Pablo Alfaro: "El Córdoba CF hasta ahora ha sido el mejor"

"El Córdoba CF hasta ahora ha sido el mejor". Pablo Alfaro, a la conclusión del último entrenamiento previo al choque de este domingo, pasó por sala de prensa y destacó "el fondo de armario" que tienen los de Germán Crespo, pese a contar "con bajas importantes". El preparador maño, que debuta en el banquillo de la entidad azulona, reconoció que tienen "mucha ilusión y ganas de competir" para cambiar la dinámica actual de un equipo gaditano que está en zona de descenso.

"Llegamos después de 12 sesiones de trabajo y como comentamos el día de la presentación no suele ser así cuando entras con el tren en marcha", comentó Pablo Alfaro. "Nos hemos quedado con todo lo bueno que había y tenemos ganas de que llegue mañana a las cuatro para enfrentarnos al mejor equipo de la categoría hasta este momento como es el líder, el Córdoba CF", apuntó el preparador maño, que se reencontrará con su exequipo.

Sobre el rival, Pablo Alfaro espera "un Córdoba CF en el que los números hablan". "El equipo hasta ahora ha sido el mejor y ha hecho una primera vuelta muy buena", señaló el técnico del San Fernando. Además, añadió que tiene "una plantilla amplia, con mucho nivel".

También comentó que "estamos hablando de uno de los presupuestos más altos de la categoría, acorde al club, a la ciudad, a su afición y su historia". "Vienen con bajas importantes, pero tienen mucho fondo de armario porque hay 17 o 18 titulares y ese respeto nosotros se lo vamos a tener", reconoció Pablo Alfaro.

"Con nuestro trabajo espero también que nos ganemos su respeto, que es lo que vamos a intentar hacer. Serán bienvenidos hasta el minuto uno, a partir de ahí competiremos en buena lid", apuntó el técnico maño. Además, comentó que "durante los minutos de juego, cada uno vamos a defender nuestros objetivos y nosotros sabemos lo que tenemos qué hacer".

"Me trataron estupendamente en Córdoba"

Sobre su paso por la entidad blanquiverde, Alfaro apuntó que será "un poquito" especial, pero "no mucho más porque agua pasada no mueve molinos". "Me trataron estupendamente en Córdoba, pero fue temporada extraña porque fue la del covid. Fue un año diferente, convulso, pero pude trabajar en un magnífico club al que deseo todo lo mejor", comentó el técnico maño.

Por otro lado, también destacó Pablo Alfaro que tienen "mucha ilusión y ganas de competir de buena lid contra el Córdoba CF". "Esperemos que entre todos lo podamos sacar adelante, sabiendo que viene el mejor", comentó el técnico de un San Fernando que intentará también que el Iberoamericano "sea un estadio donde cueste sacar las cosas".