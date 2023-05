Pablo Alfaro se deshace en elogios al Córdoba CF antes de su regreso a El Arcángel

Pablo Alfaro regresa este domingo a El Arcángel a los mandos de un San Fernando que buscará en el feudo blanquiverde dar el paso definitivo hacia su permanencia. El técnico del conjunto gaditano repartió elogios para el Córdoba CF y su afición antes de volver a un feudo que conoce bien y en el que espera sellar el objetivo con su actual equipo.

"No voy a hacer cuentas, no estamos en disposición de eso. Tenemos que seguir trabajando, centrados en lo que depende de nosotros. Más allá de nuestro partido en El Arcángel, no tenemos más cuentas echadas. Esa es la mejor manera de centrarnos en lo que depende de nosotros. Tenemos un partido importante, bonito y en un escenario magnífico, al que vamos para intentar ganar", comentó Alfaro respecto al reto que se les presenta ante el Córdoba CF.

Por el club blanquiverde y su extraña caída en la tabla se le cuestionó al maño. "Por respeto a la entidad, la ciudad y todo lo que significa el Córdoba CF, no me corresponde hacer un análisis a mí. Córdoba es una ciudad espectacular, con una afición magnífica. Tengo amigos en el club, del tiempo en el que estuve allí. Es una situación compleja, pero no me toca a mí valorarlo. Bastante tenemos con lo nuestro", indicó Alfaro.

Sobre el duelo que espera, Alfaro piensa en "un partido intenso, con un Córdoba teniendo la intención de revertir en algo su situación". "Al final de temporada, el inconsciente te lleva a asumir menos riesgos, suelen ser partidos de marcadores cortos. Vamos con la intención de competir, de jugar bien, porque El Arcángel es un escenario de Primera División. Y con todas las garantías de poder hacer una buena tarde de fútbol", añadió el técnico del San Fernando, feliz por el apoyo con el que contarán los suyos: "También me han comentado que van a viajar aficionados para apoyarnos, así que tendremos todavía más motivos".