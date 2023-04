Óscar Cano: "El Córdoba CF es un equipo muy completo"

Óscar Cano alabó al Córdoba CF pese a que no está atravesando por su mejor momento y que está "ante su última oportunidad de hacer play off porque el tiempo se acorta". El técnico deportivista, que tendrá las bajas de Lucas Pérez y Pepe Sánchez, busca volver a la senda del triunfo a domicilio: "Nos vamos a partir la cara para cambiar esa dinámica".

"Estamos en unas semanas de campeonato en la que todos buscamos nuestros objetivos y lo que tenemos frente a nosotros es un partido en un gran escenario y ante un equipo que partía con el mismo objetivo que nosotros, y que fue líder durante muchas jornadas y que está ante su última oportunidad de hacer play off porque el tiempo se acorta", expuso un Óscar Cano que apuntó que si quieren "conseguir los objetivos", ahora hay que afrontar "este tipo de partidos transcendentales".

Sobre la situación del Córdoba CF, Óscar Cano expuso que "ellos durante la primera vuelta hicieron un fútbol excepcional y una cantidad de puntos extraordinarios, y vieron que era posible jugar play off e incluso ser campeón al final de temporada, pero el fútbol es imprevisible y cambia de un día para otro". "Después de una bajada de rendimiento y con situaciones en la que muchos partidos no han sido justos, porque si el fútbol fuese justo, estaría luchando por el primer puesto, porque tanto con Germán como con Manuel el rendimiento del equipo ha estado por encima de lo que los puntos dicen", apuntó el técnico del Deportivo.

También señaló Óscar Cano que los blanquiverdes están "ante sus últimos seis partidos, porque tienen el atrasado con el Racing, y gran parte de de sus posibilidades de hacer con garantías el play off tienen que ver con ganar los dos próximos partidos".

Cuestionado por el cambio de estilo con la llegada de Manuel Mosquera al banquillo cordobesista, Cano comentó que "ante el Alcorcón jugó con dos delanteros y con Kike Márquez reforzando a los dos delanteros. Es un equipo más vertical, más directo y que trata de ganar espacios con la mayor prontitud". Además, añadió que va "por fuera bien con gente peligrosa".

"Cuando realiza cambios y han entrado jugadores como Simo, De las Cuevas o Javi Flores se ha verticalizado menos ese fútbol", destacó Cano, que apuntó que pueden aparecer "esas dos versiones" en un Córdoba CF que no tiene "a Diarra y a ver quién lo suple". "Vamos a ver qué alineación proponen y ver qué posibilidades de llevar un tipo de fútbol u otro", señaló el preparador granadino.

Preguntado por la mala dinámica fuera de casa, Cano comentó que "los argumentos son los mismos. Se nos puede acusar de no tener rendimiento acorde al de casa, pero nosotros no hemos sido inmovilistas y lo hemos intentado todo. No se nos puede acusar de no ser ambiciosos porque lo intentamos de todas las posibilidades posibles". "Nos vamos a partir la cara para cambiar esa dinámica", espetó el técnico del Dépor.

Aunque reconoció que "lo psicológico influye fuera de casa y dentro de casa, pero hubo circunstancias en el fútbol y en nuestras decisiones que han hecho que no rindamos de la mejor manera". No obstante, Óscar Cano tiene claro que llegará "ese día" y que "mejor escenario que el partido ante el Córdoba CF".

También fue preguntado por Kike Márquez, un futbolista que pertenece "a un grupo de grandes jugadores que está en la categoría". "Es un jugador con gran experiencia y calidad y con muchos registros porque juega y hace jugar", señaló sobre el sanluqueño. No obstante, Óscar Cano apuntó que no se puede "centrar la atención en un jugador porque mal iríamos. El Córdoba CF tiene grandes atacantes y gente por fuera que te puede destrozar como Simo o Carracedo; es un equipo muy completo".