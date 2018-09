"Cuando vine, esto estaba muerto y resurgimos de las cenizas. Ojalá nos dé la Copa la vida que no nos ha dado la Liga". Viajando del pasado al presente, y mirando al futuro, José Ramón Sandoval encara con ilusión el estreno copero del CCF, con un partido ante el Nàstic que le va a servir de "mucho" porque "los que jueguen se van a querer reivindicar".

El técnico fue claro a la hora de hablar del duelo, que ve "interesante para ver competir" a los que han tenido menos minutos en las primeras cuatro jornadas, saldadas con dos empates: "Estamos viendo que no nos están saliendo las cosas bien y ser justo es dar oportunidad a la gente, porque no podemos darnos mil veces contra la pared viendo que tenemos una plantilla tan competitiva".

Sandoval incidió en que "no nos viene mal porque hay jugadores que pueden tener una oportunidad y, si lo hacen bien, será una nota positiva para la nota final, ya que son todo parciales. Me gustaría ver a Sebas, a Andrés, a Quim... mezclando jugadores que han sido claves dentro del sistema con otros que no tienen minutos como Blati, para que se suelten un poquito". El que sí repetirá será Carlos Abad en la portería porque "necesito que tenga más minutos para que se integre más a la plantilla".

El de Humanes confía en que el choque ante el Nàstic sea el inicio de la reacción del CCF, pues "hay jugadores que se tienen que soltar pero los resultados no nos han beneficiado, nos han puesto pesas en los pies para poder avanzar; necesito que todos sean competitivos".

Sobre todo ahora porque hasta la fecha "hemos sido un desastre", lo que ha empujado a Sandoval a variar su dibujo. El preparador explicó que "creía que esta plantilla podía seguir con el sistema de tres centrales y dos carrileros, pero al no tener el perfil de jugadores como Guardiola o Edu Ramos nos hemos tenido que adaptar. Los jugadores son los que hacen bueno el sistema y quiero encontrar uno en el que estén cómodos". El madrileño incidió en que, por ejemplo, "necesitamos que Aguado entienda que no es el del año pasado, y hemos hablado con él", ya que hay que "buscar soluciones".

Todo regado con "paciencia", el elemento que empieza a ser clave para el técnico. "Hay que saber de dónde venimos. Ojalá hubiéramos ganado los cuatro partidos, pero no me ha sorprendido porque podía pasar. Sabía cuando vine que había 13 jugadores y no se podía fichar, tuvimos la esperanza de que llegara algo, llegó y ahora hay que esperar que esos jugadores estén. Hay que tener paciencia, darles minutos y que jueguen competición, y es lo que nos toca, porque el que pensara que iba a seguir como acabó con el Sporting...", apuntó.

"No se van a ganar muchos partidos, pero los que se ganen se harán con convicción", continuó José Ramón Sandoval, que ya mira al futuro, empezando por la visita al Málaga, donde quiere romper los pronósticos mirando lo hecho en mayo en Vallecas en una situación similar. "Hay que tener paciencia, a ver si a diciembre llegamos bien colocados y luego salir de ahí abajo lo más pronto posible. No estamos parando de inventar cosas para que esto siga rodando y, si somos conscientes, lo vamos a conseguir", finalizó.