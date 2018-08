Objetivo: tres más y Pawel

El Córdoba trabaja en cerrar tres incorporaciones más y confirmar la inscripción de Pawel antes del cierre del mercado en la medianoche del viernes. No es fácil, pero es el objetivo que se han marcado en el club blanquiverde para terminar de dar forma a una plantilla que actualmente cuenta con 17 fichas profesionales y tres sub 23 en nómina del filial. Todo, como viene ocurriendo desde el arranque del verano, dependerá de la flexibilidad de LaLiga y las opciones que aparezcan en unas últimas horas frenéticas que también deben dejar alguna salida.

De momento, descartando por completo la continuidad de Edu Ramos, todos los esfuerzos de la cúpula directiva blanquiverde se centran en poder contar con Pawel desde ya. En el club confían en que la patronal dará al final el visto bueno al contrato del meta polaco, sobre todo si esa negociación va acompañada de la liberación de la ficha de Stefanovic.

Pese a sus problemas con el límite, el club ha decidido retomar la idea de 'cortar' a StefanovicOlabe es el mediocentro posicional elegido por la dirección deportiva, que busca dos atacantes

El cancerbero serbio, titular en las dos primeras jornadas, sigue sin convencer ni al cuerpo técnico ni a la propiedad -los siete goles encajados ante el Numancia y el Oviedo tampoco ayudan-, que tiene ya la maquinaria en marcha para cortarlo. No es un plan nuevo ni mucho menos, pues ya estaba contemplado en junio antes de que se hiciera público todo el lío con el límite salarial, pero sí se ha reactivado ahora.

Sobre todo porque en el Córdoba piensan que un acuerdo con Stefanovic puede provocar el beneplácito de LaLiga a la ficha de Pawel, además de por su pobre rendimiento en el inicio liguero. Eso sí, tiene que ser una liberación de ficha, un pago hasta el momento actual de la temporada, pues de producirse una rescisión de contrato esa cantidad seguiría contando en el tope. No será una cuestión rápida de resolver, pero es la última bala que tiene la entidad cordobesista para intentar poder contar con su portero titular desde este momento.

Pero aunque esa es la principal preocupación de la entidad para las horas finales del mercado estival, la dirección deportiva mantiene más frentes abiertos. Entre otras cosas porque la intención del CCF es cumplimentar todas las fichas que la patronal ha ofrecido a su disposición: una profesional para alcanzar las 18 y dos más sub 23. La idea fundamental es no errar el tiro y, a ser posible, firmar un mediocentro posicional que supla la baja de Edu Ramos y dos atacantes, uno para jugar por fuera y otro con gol.

Para el primer puesto, el elegido es Roberto Olabe, pivote perteneciente al Atlético de Madrid, con el que ha realizado gran parte de la temporada, aunque fuera actuando como lateral izquierdo. En el club consideran que a pesar de su juventud puede dar un salto de calidad a una posición en la que Bambock y Vallejo no acaban de despejar todas las dudas. Tiene más novias para dar el salto a la Liga 1|2|3, pues su sitio está en el filial colchonero, y será el club rojiblanco el que decida cuál es el mejor destino para que su perla pueda seguir creciendo.

Para las posiciones de vanguardia el mercado igualmente obliga a esperar la decisión de terceros. El Córdoba mantiene en su agenda a Erik Expósito (Las Palmas) y Carlos Fernández (Sevilla), ambos con la intención clara de proseguir su carrera con un préstamo fuera de sus clubes de origen ante la dificultad para tener minutos de calidad. Con el primero está en contra la fallida negociación con los insulares por Javi Galán y con el segundo, la puja con otros equipos de mayor entidad, a priori, como son el Cádiz y el Deportivo, que parece el más firme candidato a hacerse con los servicios del joven sevillista.

Al margen de esas cuatro altas, el CCF también tiene que aprovechar el sprint final del mercado para terminar de aligerar su nómina de jugadores. Tras las salidas de Quiles (Recreativo) y Zelu (Cultural y Deportiva Leonesa), la dirección deportiva aún tiene que confirmar las bajas de Esteve Monterde y Víctor Mena, que desde hace semanas saben que su sitio está fuera de El Arcángel. La intención primera era rescindir al mediocentro y conseguir una cesión para el lateral izquierdo, si bien las prisas de las últimas horas pueden desencadenar una resolución diferente. Pero al menos el plan parece que está trazado.