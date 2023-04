Munitis y Mosquera, en la terna que maneja el Córdoba CF para suplir a Germán Crespo

Una vez tomada la complicada decisión de despedir a Germán Crespo, el Córdoba CF trabaja ya sin descanso en encontrar un sustituto al técnico granadino que coja las riendas del equipo de manera inmediata, pensando en su estreno el próximo domingo en la visita del líder, el Alcorcón, a El Arcángel. El club se mueve entre una lista corta de candidatos que encabeza Pedro Munitis como opción prioritaria, pero en la que también figura Manuel Mosquera. Incluso Diego Caro, ahora en el filial, aparece como una opción de manera interina si las negociaciones se alargan.

Esa terna de nombres es la que manejan en la dirección deportiva blanquiverde como las alternativas más claras en este momento. Y es que al igual que sucede con los futbolistas en el mercado de enero, el cupo de entrenadores disponibles a estas alturas de temporada ya es bastante limitado, teniendo en cuenta que no pueden ejercer aquellos que han sido despedidos en el presente curso por otros equipos. Una norma que descarta a algunos nombres más que interesantes y que en la entidad de El Arcángel se ven con muy buenos ojos.

El candidato número uno para ser el nuevo entrenador del Córdoba CF es Pedro Munitis. El cántabro, de 47 años, está sin equipo desde que finalizase el curso pasado en el banquillo del Sabadell. Munitis llegó al club catalán tras la jornada 12, con el Sabadell en puestos de descenso, y dejó a los de la Nova Creu Alta a solo dos puntos de alcanzar el play off de ascenso al término de la temporada. En los banquillos, el mítico exfutbolista santanderino también acumuló experiencia en el Racing de Santander, la Ponferradina, el UCAM Murcia y el Badajoz, con suerte dispar en esas aventuras.

Según ha podido saber el Día, el principal impedimento para que Munitis se haga cargo del Córdoba radica en las pretensiones del técnico, algo alejadas de las intenciones del club. El Córdoba CF desea firmar a un entrenador que termine la temporada de la mejor forma posible pero que no hipoteque necesariamente el futuro de la entidad, más aún después de lo sucedido con Germán Crespo.

En ese contexto, el club le ofrece un contrato hasta el final del presente curso, con la posibilidad de continuar si consigue remontar el vuelo y hacerse con una plaza de play off. Un reto difícil de cumplir y que arroja muchas dudas para Munitis, que no termina de ver claro el asumir ese riesgo sin garantías a futuro. En cualquier caso, el aspecto económico no sería un impedimento para su contratación, por lo que la dirección deportiva trabaja en convencer al cántabro de que asumir este reto puede ser una buena oportunidad para su futuro.

La principal alternativa a la figura de Pedro Munitis es Manuel Mosquera. El técnico gallego finalizó el pasado curso en el Talavera, al que no pudo salvar del descenso a Segunda RFEF después de llegar en una complicada situación. Anteriormente, cuajó dos experiencias radicalmente opuestas en el Extremadura.

Del gallego existen buenas referencias en El Arcángel y, en su caso, esas reticencias por no tener asegurada la continuidad más allá del presente curso no existen. Mosquera está dispuesto a asumir las riendas del equipo sin pensar más allá de los próximos dos meses, lo que facilitaría mucho su llegada si el club finalmente apuesta por él.

Diego Caro cierra la terna

Como tercera vía si ninguna de las dos principales opciones terminan fructificando, el Córdoba mantiene la opción de promocionar a Diego Caro. El técnico villarrense está realizando una buena temporada en el Córdoba B, al que mantiene con opciones de ascenso directo a Segunda RFEF. Sin embargo, precisamente por esa buena labor, en el club no ven nada clara la opción de perturbar su trabajo en el segundo equipo.

Es por eso que la figura del técnico natural de Villa del Río se contempla más como una posible transición si finalmente las negociaciones para incorporar a un nuevo entrenador se alargan más de lo esperado. El equipo regresará al trabajo el martes y, si para entonces no hay un nuevo entrenador en El Arcángel, Caro asumiría las sesiones que fuesen necesarias, siempre teniendo presente esa interinidad.

Sandoval no es una opción

Uno de los nombres que rápidamente saltaron a la palestra, pero que no está ni mucho menos contemplado como opción real por el Córdoba CF, es el de José Ramón Sandoval. El madrileño, con familia política en Pozoblanco, mantiene cierta ascendencia para un sector de la afición blanquiverde, a pesar de que su paso por el banquillo de El Arcángel dejó más sombras que luces.

El de Humanes descendió con el Fuenlabrada el curso pasado y, en más de una ocasión, ha mostrado de manera directa e indirecta su predisposición a regresar al Córdoba si fuese requerido. En cualquier caso, y pese a los incesantes rumores e informaciones infundadas, el club blanquiverde no tiene en su mente abrir la vía de una tercera etapa de Sandoval en El Arcángel.