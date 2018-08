Movimientos ante las dudas

El Córdoba trabaja a marchas forzadas para poner a disposición de José Ramón Sandoval los máximos argumentos posibles para comenzar mañana la temporada. La batalla con la Liga de Fútbol Profesional (LaLiga), que viene de lejos, todavía tiene que escribir muchos capítulos hasta el próximo día 31, aunque de momento el día de ayer dejó dos buenas noticias: la inscripción de Franck Bambock, que por fin podrá debutar con la primera plantilla tras llegar el pasado enero y jugar un partido con el filial ya en el tramo final de la campaña, y el fichaje de Federico Piovaccari, que regresa a la que fue su casa durante el curso 16-17 tras una doble experiencia en China e Italia en los últimos meses. ¿El resto? Ahí toca esperar, con la incertidumbre por bandera -la entidad no hará más excepciones hasta conocer el estado global del plantel-, más aún tras la comparecencia de ayer del director deportivo, Rafael Berges, durante la presentación del central Luis Muñoz.

En la misma, el cordobés esgrimió el desconocimiento del club sobre qué futbolistas podrá alinear en el debut liguero, ante la larga negociación, abierta, con LaLiga para sortear el límite salarial. Contactos que ayer dieron sus frutos y por partida doble. Porque el club confirmó, por un lado, la posibilidad de Sandoval de contar ya con Bambock, al que la patronal dio el visto bueno para su inscripción para abrirle, así, la puerta de su debut con el primer equipo mañana ante el Numancia. Y por otro lado, el fichaje de Piovaccari, que siempre ha manifestado su deseo de regresar a un club en el que jugó 34 partidos oficiales en la temporada 16-17, anotando ocho goles (cuatro en Liga y cuatro en Copa). Tras salir, vivió una experiencia en el fútbol chino con el Zhejiang Yiteng y otra en su Italia natal con el Ternana. Este verano se enroló en las Sesiones AFE de jugadores sin equipo, una situación que abandona ahora para volver a El Arcángel.

El regreso de Pio resta de salida presión al joven Andrés Martín, señalado ya por Berges como miembro de la primera plantilla, pero que al igual que Quiles -sigue sin cerrarse su salida al Recreativo- es baja segura para los primeros partidos ligueros por una sanción de su etapa en el filial cordobesista.

Pero, ¿qué pasa con el resto del equipo? "En este momento no tenemos una situación definitiva, estamos con la incertidumbre y confiamos en la buena voluntad de LaLiga", indicó el director deportivo. "No tengo ni idea de cómo está la situación", advirtió a continuación sobre la postura de la patronal el cordobés, que confía en su "buena voluntad" para que "nos permita competir con dignidad".

Así, Berges insistió en que "lo que nos preocupa es saber cómo afrontamos el partido ante el Numancia, luego saber la situación real para no dar pasos en falso". Y sobre lo primordial el club trabaja a marchas forzadas, sabiendo que seguramente tendrá que apurar el crono para ver con qué piezas puede contar Sandoval mañana ante los sorianos. Tanto que el director deportivo no se atrevió siquiera a confirmar si Pawel está inscrito. Sí fue más conciso a la hora de advertir que "de aquí no va a salir nadie porque una salida no nos reactiva nada", y al admitir el interés en el carrilero zurdo del Castilla Luismi Quezada, cuya contratación está pendiente del OK de la patronal. "Esperamos que sea comprensiva y nos deje respirar para jugárnoslo todo en el campo en igualdad con el resto de equipos", finalizó.