Miguel Ángel Portugal, ex del Córdoba CF: "En España somos muchos técnicos, es bueno irse fuera"

El entrenador burgalés Miguel Ángel Portugal, ex futbolista y ex entrenador del Córdoba CF, entre otros equipos, considera que la "buena crítica" que tienen los técnicos españoles permite que se le abran "puertas" fuera del país, ya que en España "el cupo es muy limitado", por lo que "es bueno irse fuera".

Tras participar en Ceuta en un seminario de fútbol organizado por la Real Federación de Fútbol Ceutí, Portugal (Burgos, 1955) resaltó que en la actualidad en España "hay muchos entrenadores jóvenes que están empujando para arriba" y que son "muchos para pocos equipos, por lo que cada vez hay más entrenadores españoles por el mundo".

En su caso, este trotamundos de los banquillos acumula una experiencia de 25 años, "lo cual no es fácil", reconoció, aunque apuntó como el secreto de su dilatada trayectoria a que trata de mantener "la misma ilusión y la misma pasión por el fútbol que tenía" en sus inicios, "porque, de lo contrario, te tienes que ir".

Añadió que esto se consigue "enamorándote del fútbol", ya que, cuando está en el terreno de juego, le "encanta disfrutar con las tareas" y durante los partidos se mete "en la piel" de sus jugadores. "Ellos me hacen sentir más joven, con lo cual mantengo la ilusión muy viva, que es lo que necesita un entrenador", expuso.

Ex jugador del Real Madrid, Burgos, Mirandés, Rayo, Cádiz, Valladolid y Córdoba CF, el técnico burgalés tiene claro que se identifica más con el club merengue. "He estado más de 15 años en esa casa como jugador, entrenador, observador técnico y en otros departamentos, por lo que le tengo muchísimo cariño. En el Real Madrid me enseñaron a ser y a estar", subrayó.

Sobre LaLiga, comentó que "se está demostrando que está en el top de Europa, porque entre los cuatro u ocho primeros siempre hay cuatro o cinco españoles, lo que indica que la liga funciona", y agregó: "Se puede mejorar, pero está sana y lo seguirá estando porque los clubes españoles siempre pelearán por la Champions, al igual que a nivel de selección también somos referentes".

Para esta temporada, Portugal augura "más igualdad en la cabeza, no habrá un campeón con la solvencia del Real Madrid de este año, y también los presupuestos marcarán mucho, por lo que Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid estarán arriba, y luego el Sevilla, que se dice que ha hecho un gran campeonato, pero al fin y al cabo tiene el cuarto presupuesto y ha quedado cuarto, por lo que no ha hecho nada del otro mundo", opinó. "Luego, detrás, estarán Athletic, Valencia y, salvo raras excepciones, todos alcanzarán el puesto en función del presupuesto que tengan, pero es dificilísimo dar muchas sorpresas", vaticinó.

Respecto al nuevo título conquistado por los madridistas en la Liga de Campeones, con varias remontadas, dijo que "hay un aura en el Madrid que viene de todos los tiempos" y que él ha "vivido", "y ese aura es que nunca se da nada por perdido y desde pequeño te lo enseñan". "Posiblemente, nunca haya tenido una idea clara de a lo que juega, pero el Madrid juega a ganar y siempre lo hace", insistió el antiguo jugador y técnico del club de Chamartín, quien, con todo, no añora tiempos pasados.

"Estamos evolucionando, no hemos avanzado en conceptos porque siguen siendo los mismos, pero sí hemos mejorado en metodología de entrenamiento, velocidad e intensidad de juego porque al adquirir desde pequeño la enseñanza, cuando llegas arriba, juegas mejor y en eso hemos progresado, en ganar espacios con velocidad y tiempo", argumentó.

Experiencias en el extranjero

El técnico, tras su paso por clubes como el Real Madrid B, el Córdoba CF o el Racing de Santander, recomienda la experiencia de entrenar en el extranjero, la cual ha intercalado en los últimos años con España al entrenar al Real Valladolid y al Granada. "He pisado todos los continentes menos Oceanía y creo que es una faceta positiva y enriquecedora para el entrenador salir al extranjero", apuntó a EFE.

Bolívar (Bolivia), Atlético Paranaense (Brasil), CS Constantine (Argelia), Delhi Dynamos (India), Jorge Wilstermann (Bolivia) y en los dos últimos años el Royal Pari, también en el país boliviano, han sido sus clubes. "Debes tener en cuenta que, si sales, luego cuesta volver, porque la gente se olvida de ti y te encuadran en un periodo internacional", advirtió Portugal, campeón del torneo Clausura 2013 con el Bolívar y que consideró que en el exterior "te valoran más que en casa" y que, de su experiencia, lo que más le gusta es "dejar un legado" y "facilitar el camino" a otros técnicos españoles, "muy apreciados por su metodología y modelo de juego".

Tras abandonar Bolivia el pasado abril, todavía no tiene claro su futuro. "Estoy esperando cosas que me puedan interesar, alguna oferta en España, pero como hay tantos entrenadores jóvenes empujando, creo que volveré a entrenar fuera del país", explicó.

A un entrenador joven, Miguel Ángel Portugal le recomendaría "que tenga claras sus ideas y no sea copia de nadie; es bueno ver a los demás", pero que, "cuando entrene, esté convencido de que lo que hace es lo que le convence a él y a los jugadores".