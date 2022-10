"Máxima concentración" en el Córdoba CF para su cita ante el líder, el Racing de Ferrol

El Córdoba CF ya prepara el encuentro de este sábado frente al Racing de Ferrol (A Malata, 17:00). Lo hace "con máxima concentración", como indicaba Dragisa Gudelj, una de las piezas importantes del conjunto blanquiverde en este arranque de competición en el Grupo I de Primera Federación. De hecho, el central neerlandés de origen serbio, que llegó en el pasado mercado invernal, solo se ha perdido el encuentro ante el Sanse, donde los cordobesistas encajaron su única derrota en lo que va de curso.

Pieza clave en los planes de Germán Crespo, Gudelj, que ha sido titular en siete de los ocho envites disputados, reconoce que la plantilla afrontará la cita de este sábado ante el Racing de Ferrol "como todos los partidos". Para la plantilla cordobesista, el encuentro en A Malata es un duelo "más, como todos", aunque son conscientes en el vestuario que jugarán "contra el líder", un cuadro ferrolano que suma tres puntos más que el Córdoba CF y aún marcha invicto.

Tras volver a la senda del triunfo el pasado sábado ante el Algeciras (3-1) y romper esa dinámica de dos citas sin ganar, Gudelj reconoce que el envite de este sábado es "un partido que es importante ganar". De hecho, los cordobesistas, si vencen en A Malata, igualarían a puntos con los ferrolanos. Si pierden, serán los gallegos los que se vayan a seis puntos de distancia de los de Germán Crespo.

Ante este panorama, Gudelj destaca que jugar "contra el líder te da motivación para ganar" el encuentro. No obstante, el zaguero cordobesista considera que "un partido fácil no va a ser, seguro". Aún así, el Córdoba CF, en busca de ese deseado triunfo, viajará a Ferrol "con nuestro estilo, nuestro plan de juego, como vamos a todos los partidos".

Sobre el rival, Gudelj apuntó que quieren jugar "mucho por dentro", pero también alabó el trabajo del Córdoba CF, que están preparando "bien" este envite. Una de las premisas para el central cordobesista es que es "muy importante dejar la portería a cero, especialmente en esta liga". "Estamos dándolo todo cada partido para dejar la portería a cero", reconoció el ex del Cádiz B. Además, añadió que "no defienden solo los cuatro jugadores de la defensa, sino que lo hace todo el equipo. Los once tienen que defender, y eso empieza desde arriba. Creo que lo estamos haciendo bien y vamos a seguir trabajando en ello para seguir con la portería cero".

Tras ocho jornadas disputadas en el Grupo I de Primera RFEF, Gudelj reconoce que "todos los equipos son más fuertes, el ritmo es más rápido y hay mejores jugadores con mejores cualidades individuales". Por ello, ha señalado en que "sí que se nota el cambio" respecto al curso pasado, aunque también comentó que están haciendo "una temporada muy buena, y tenemos que seguir así".