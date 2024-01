Mati, tras su primera titularidad en el Córdoba CF: "Me he sentido bastante cómodo y con confianza"

El Córdoba CF se quedó en tablas en su encuentro ante el Real Murcia en El Arcángel (0-0). Un resultado que deja insatisfecho a los blanquiverdes, pues merecieron algo más ante un cuadro murciano que se encerró atrás. Eso sí, del empate, al menos, la noticia más positiva fue la titularidad de Matías Barboza, Mati, por que apareció en el once de Iván Ania primera vez completando además los 90 minutos de partido y dejando la portería a cero.

"En el filial estamos ahí par ayudar al primer equipo. Se ha dado la situación de que hay lesiones y con lo de Gudelj (no jugará hasta la próxima temporada) tenemos que demostrar que estamos aquí para algo", reivindicó el central malagueño de 21 años en la zona mixta de El Arcángel tras haber sido uno de los protagonistas del choque tras su debut en el feudo blanquiverde y en la titularidad del primer equipo.

Y eso que Mati explicó que Ania durante la semana lo trató "con normalidad" y cumpliendo "la dinámica habitual del primer equipo". "Estoy muy agradecido por la oportunidad, me he sentido bastante cómodo y con confianza", señaló como palabras agradecimiento al técnico asturiano por haberlo puesto en el once pro primera vez.

Aunque Mati ya ha jugado como titular en varias ocasiones en El Arcángel con el filial blanquiverde la temporada pasada y a comienzos de esta 23-24 también a las órdenes de Diego Caro, la del Real Murcia fue la primera vez que el malagueño la vive como jugador del primer equipo y con el estadio con casi 12.000 espectadores, algo que, como precisó, le da "una alegría y un plus, pues es un subidón cuando vas al corte y toda la gente te apoya", destacó.

"Hemos sometido al rival casi todo el partido, hemos tenido ocasiones en los primeros minutos y si metes ese gol, el partido se abre mucho más y hubiese sido más factible conseguir los tres puntos", comentó el defensa del Córdoba CF sobre esa ocasión que tuvo Toril en la primera jugada del encuentro que detuvo el portero visitante metiendo un pie providencial abajo.