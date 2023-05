Manuel Mosquera: "Con una victoria te pones a tres puntos del 'play off'"

Manuel Mosquera, técnico del Córdoba CF, sigue convencido de que el triunfo para su equipo "va a llegar", aunque tampoco esconde que ya no tiene margen de error y que tienen que sumar de tres en tres de manera inminente. Por eso, para el preparador gallego el partido ante el Racing Ferrol "no es un final", aunque "con una victoria te pones a tres puntos del play off".

Cuestionado precisamente por la importancia de ese encuentro suspendido en su día, una bala en la recámara que no tienen los demás equipos, el técnico fue claro: "Siempre tenemos que decir que es el partido fundamental que nos abre, con una victoria, las posibilidades de lograr lo que queremos, que es acercarnos al play off y atacarlo en las últimas jornadas. Ya dije que el partido ante el Dépor era fundamental por esos mismos motivos, pero luego es verdad que con los resultados se abre una rendija en la que tú tienes que meter los brazos, la cabeza y todo el cuerpo con una victoria. No es una final, pero está claro que solo jugamos nosotros dos y con una victoria te pones a tres puntos del play off", recordó.

Mosquera no pasó por alto que otro revés sería ya prácticamente definitivo para las opciones del Córdoba de pelear por el ascenso. "Si no consigues la victoria, tú ya te vas a una puntuación que es prácticamente insalvable, aunque los resultados nos podrían decir lo contrario. Pero lo importante es que ganando te pones a tres", reiteró.

El choque de este miércoles en El Arcángel mide al mejor equipo de 2023, el Racing Ferrol, y al peor, el Córdoba. Un dato al que Manuel Mosquera no dio importancia. "No me dice nada. Yo parto de cero y cada día estamos mejorando, viendo al equipo más fuerte. No conseguimos la victoria, pero los refuerzos nos llegan desde dentro. El Racing es un gran equipo, no hace falta decir que es el mejor del 2023 para verlo. Cuando está peleando por el primer puesto ya sobran los adjetivos. Es un equipo siempre sólido, fiable y que está muy bien trabajado por Cristóbal. Este equipo en la primera vuelta tuvo unas lesiones que les hicieron tambalearse, pero siguen peleando por la primera plaza", recordó.

"En cuanto a nosotros, ni mencionamos ese dato. Ni somos el mejor equipo ni somos el peor. Es un número que está ahí, pero yo lo que veo es que somos un buen equipo que puede ganar al Racing Ferrol. Somos un equipo fuerte, pero para reforzar esto debemos de ganar", añadió el técnico.

Esa solidez del conjunto gallego es un arma poderosa, pero Mosquera no teme a nadie. "A mí no me preocupan los rivales, los valoro por lo que están haciendo pero siempre miro a mis jugadores, que ellos sean los que vayan por delante en el partido. Tenemos claras las fortalezas del Racing, pero lo importante es el Córdoba CF, porque si estamos fuertes somos un equipo ganador", aseguró.

No le preocupa el cansancio

El preparador blanquiverde insistió en la progresión que observa en su equipo, sin olvidar que los resultados no pueden esperar más: "Con lo que hemos visto en los tres partidos, podíamos haber sido ganadores. El del Dépor fue mejor que los dos partidos anteriores. Yo sigo evaluando al equipo, buscando el mejor once. Estamos cumpliendo unos procesos lógicos en el fútbol y la victoria va a llegar, pero el problema es que no tenemos tiempo. Eso lo acepto y creo que tenemos que ganar sí o sí".

Además, respecto al posible cansancio por jugar entre semana, Mosquera se mostró tranquilo. "La plantilla va a estar perfecta. Se cumple la supercompensación de la que hablan los preparadores físicos. A partir del tercer día los jugadores están perfectos y no habrá excusas por el cansancio. Otra cosa es lo que yo decida respecto a los jugadores, pero no va a haber ninguno cansado", apuntó el gallego.