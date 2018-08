Y a 14 de agosto, por fin llegó el primer fichaje del Córdoba para la temporada 2018-2019. El club cordobesista anunció ayer la llegada de Luis Muñoz, joven defensa central que pertenece al Málaga y que será blanquiverde hasta el próximo 30 de junio, gracias al acuerdo de cesión que cerraron ambos clubes. El nuevo futbolista del Córdoba llegó anoche a la ciudad y hoy entrenará junto a sus nuevos compañeros en una sesión que está prevista para las 9:30 en la Ciudad Deportiva, y que se realizará a puerta cerrada.

El nuevo jugador del CCF es un central que puede actuar también como lateral derecho. Fuerte y corpulento, con el Málaga llegó a debutar en Primera División y el curso pasado salió cedido al Lugo, con el que completó 12 partidos en la Liga 1|2|3. Sandoval tenía clara la necesidad de incorporar al equipo un cuarto central, teniendo en cuenta que uno de sus esquemas más utilizados requiere de tres centrales titulares, por lo que tener al menos una alternativa se antojaba necesario.

Luis Muñoz es el primero de esos refuerzos que ya dejó caer Sandoval después del último partido amistoso, precisamente ante el Málaga, que llegarían para dar algo más de calidad a la corta plantilla de la que dispone ahora mismo el CCF. Esas palabras las corroboró el presidente del club Jesús León en la presentación de las camisetas de este pasado lunes y los primeros movimientos ya están dando sus frutos.

Ahora bien, la llegada de Luis Muñoz no significa que el Córdoba tenga solucionados sus problemas con el límite salarial. De hecho, el club aún no ha conseguido inscribir a todos los futbolistas que tiene actualmente en la plantilla. De esta forma, Edu Ramos y Bambock siguen a la espera de que las negociaciones abiertas por la entidad con LaLiga lleguen a buen puerto. En el club son optimistas respecto a solucionar esa papeleta, pero lo cierto es que los días pasan y el primer partido de liga está a la vuelta de la esquina. Y el concurso de los dos mediocentros no está para nada asegurado.

La vía utilizada por el club para incorporar a Luis Muñoz es la de inscribir al futbolista en el filial, al tratarse de un hombre sub 23 (tiene 21 años) que puede simultanear sin problemas su participación en el primer equipo y en el segundo. Lógicamente, Muñoz será miembro de pleno derecho de la primera plantilla, aunque a efectos de inscripción conste como jugador del Córdoba B. Esta alternativa es la que utilizará el club para intentar conseguir algún fichaje más antes del 31 de agosto. En ese sentido, otro de los hombres que gustan es Álex Mula, el atacante del Málaga que no cuenta para Juan Ramón Muñiz y que volverá a salir cedido. Eso sí, por su buen papel en el Tenerife durante el curso pasado, el CCF no es el único club interesado en el préstamo del jugador.

En todo caso, en la entidad blanquiverde tienen asumido que deberán apurar hasta el cierre del mercado para conseguir algunas cesiones que aporten un salto de calidad al equipo, principalmente en la punta de ataque, donde los efectivos son mínimos. Hay que tener en cuenta además que Quiles, al no ser ya sub 23, no tendrá ficha con el primer equipo y si la tuviera con el filial no podría alternar con ambos conjuntos, por lo que su salida del club es inminente, con el Recreativo de Huelva como destino más probable. En una situación similar se encuentran Esteve y Mena, cuya continuidad en el club tampoco está ni mucho menos garantizada, al perder también la condición de sub 23.