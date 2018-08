Listos para el estreno

A menos de 72 horas para que llegue el ansiado debut liguero ante el Numancia, José Ramón Sandoval dispone de todos sus efectivos en buena forma para encarar ese primer encuentro. El técnico madrileño ha recuperado definitivamente a Jaime Romero, que arrastraba molestias musculares. Además, el primer fichaje estival, Luis Muñoz, entrenó ayer por primera vez y el club confía en poder inscribir antes del sábado a los dos jugadores que ahora mismo no constan en LaLiga, Edu Ramos y Franck Bambock.

La mejor noticia que dejó el regreso a los entrenamientos del pasado martes fue volver a ver a Jaime Romero con el grupo. El extremo manchego sufría unas molestias musculares que le habían impedido ejercitarse con sus compañeros y participar en alguno de los tres partidos amistosos con los que se cerró la pretemporada blanquiverde. Pero esas molestias ya son historia y Jaime Romero está preparado para ayudar al equipo el sábado ante el Numancia si Sandoval lo cree oportuno.

Si el Córdoba consigue la inscripción de sus mediocentros, Sandoval tendrá 19 futbolistas

El que también podría estar en su primera lista como jugador blanquiverde es Luis Muñoz. El joven central malagueño llegó a Córdoba a última hora de la noche del martes, descansó en un céntrico hotel de la ciudad y a primera hora de ayer pasó el reconocimiento médico pertinente antes de realizar su primera sesión de trabajo a las órdenes de Sandoval. Muñoz, que llega con ritmo de entrenamientos a pesar de haberse ejercitado al margen del grupo en Málaga, tiene aún dos sesiones más para acoplarse al grupo, la de hoy y la última de mañana en El Arcángel. Por eso, todo hace indicar que podría tener un sitio en la primera convocatoria del año, sobre todo si Sandoval apuesta definitivamente por jugar con tres centrales.

El primer fichaje cordobesista de este accidentado verano fue el gran protagonista del entrenamiento de ayer en la Ciudad Deportiva, en el que se le pudo ver muy contento tras su llegada a Córdoba. Hoy, el nuevo jugador blanquiverde vivirá su puesta de largo oficial, con la presentación que el club ha fijado para las 12:00 en el antepalco de El Arcángel, en la que estará acompañado del director deportivo, Rafael Berges.

Con todo, para que Sandoval disponga al cien por cien de todos sus hombres de cara al partido ante el Numancia del sábado deberán fructificar las negociaciones que el Córdoba está llevando a cabo con LaLiga para la inscripción de Bambock y Edu Ramos. En dichas conversaciones está teniendo un papel protagonista el nuevo director general del club, un Alfredo García Amado al que aún no se ha podido ver por las oficinas de El Arcángel pero que ya está trabajando a destajo para solucionar uno de los problemas más urgentes que tiene el equipo. Desde el club, reina el optimismo y se confía en que los jugadores puedan quedar inscritos entre hoy y mañana. Así lo expresó José Ramón Sandoval en su entrevista con el Día y también lo reiteró el presidente Jesús León en palabras a Canal Sur Radio.

Si el Córdoba consigue finalmente agilizar los trámites de inscripción de sus dos mediocentros defensivos, Sandoval dispondría de 19 futbolistas para el choque ante el Numancia. Lo justo para completar la convocatoria, teniendo en cuenta que Quiles, Mena y Esteve no serán inscritos con la primera plantilla -salvo cambio radical del planteamiento inicial de la dirección deportiva-, ya que han superado la edad sub 23 y no podrían contar con ficha del filial. Los tres, por lo tanto, deberán buscar una salida del Córdoba en los próximos días.