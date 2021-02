El Linares, la revelación que amenaza las opciones del Córdoba CF

El líder del subgrupo IV-B puede encarrilar este domingo en El Arcángel su liderato en esta primera fase. Pero no, no se trata del Córdoba CF. Es el Linares el cuadro que llega en disposición de abrazar el primer gran éxito de su estupenda temporada a falta de tres jornadas para el final del primer tramo de la competición. Los azulillos se han convertido en la revelación de la liga, una de las grandes sorpresas de toda la categoría, después de aterrizar en Segunda B el pasado verano y construir paso a paso un camino que le llevará a asentarse en la Primera RFEF e incluso le abre las puertas a pelear por el ascenso a Segunda si no media un bajón inesperado en estas próximas semanas.

Muy pocos podían esperar que el Linares ofreciera un rendimiento tan alto en su vuelta a la categoría de bronce. Pese a ser una de las revelaciones del curso, sus números son los de un equipo sólido y con aspiraciones. Los azulillos son el equipo que más partidos ha ganado en el subgrupo, el que menos goles encaja junto al Betis Deportivo y el segundo que más hace, solo superado por el Sevilla Atlético. Cifras envidiables que superan en todos los aspectos al Córdoba CF, equipo que se aferra a una victoria este domingo para mantener sus opciones de acabar la primera fase entre los tres primeros.

No será una empresa fácil para el conjunto blanquiverde, que tendrá que superar para ello a un Linares que va mucho más allá de su fortaleza en Linarejos. Los azulillos, de hecho, han sumado prácticamente los mismos puntos fuera de su feudo que en él (13 como visitante por 14 como local) y se han aupado al liderato con sus 27 puntos gracias a una tremenda regularidad mantenida desde el inicio de liga.

El rendimiento del conjunto de la provincia de Jaén ha sido constante, sin grandes altibajos. Ya en la jornada 6, el cuadro azulillo se colocó en tercera posición tras tumbar al Córdoba (2-0), llevándose por delante al técnico Juan Sabas. Ese partido resultó un punto de inflexión para el equipo que entrena Alberto González, que desde entonces ha sumado cinco victorias más, dos empates y una sola derrota.

Sus números son envidiables pero también su fútbol. El Linares ha conseguido conjugar a la perfección los dos valores más importantes en la Segunda División B, la solidez defensiva y la pegada en ataque. Para ello, no necesita de un fútbol excesivamente elaborado ni estético, pero sí bastante efectivo.

Su columna vertebral cuenta además con un exblanquiverde como el portero Razak Brimah y los cordobeses José Cruz, Fran Lara y Hugo Díaz. El delantero de Almodóvar del Río ha firmado cinco goles en lo que va de curso, los mismos que su compañero de vanguardia, Marc Mas.

Con esas contundentes credenciales, el Linares se presenta en El Arcángel amenazando las últimas opciones del Córdoba CF de engancharse a las tres primeras plazas. Su condición de equipo modesto lo convierte en la revelación, pero sus números hablan de toda una realidad. Una prueba de fuego para los blanquiverdes en el momento más decisivo del curso.