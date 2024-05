Kuki Zalazar recela de la Ponferradina: "Tiene jugadores con mucha calidad"

Mientras que el Córdoba CF trabaja en todos los aspectos que rodean a la participación de su primer equipo en el play off de ascenso a Segunda División, los jugadores y el cuerpo técnico se afanan en preparar el primer compromiso, que llega este domingo ante la Ponferradina, de la mejor manera posible. En el plano deportivo, los hombres de Iván Ania no quieren ni oír hablar de ese favoritismo que desde muchos sectores se les endosa y, como dejó claro Kuki Zalazar en la sala de prensa de El Arcángel, recelan y mucho de una Ponferradina que tiene "jugadores con mucha calidad".

El Córdoba CF y su momento de forma antes del play off de ascenso

Zalazar, eso sí, aseguró que el Córdoba CF llega en un gran momento al play off de ascenso. "Era importante terminar ganando la liga, que ha sido muy buena, y ahora viene una semana de play off, que es algo que todo jugador quiere jugar. Tenemos una semana para prepararnos y llegar lo mejor posible al partido del domingo. Estamos confiados y con ganas de que llegue", comentó el mediapunta.

Cuestionado sobre el rival, Kuki Zalazar tiene claro que la Ponferradina será un rival duro para comenzar las eliminatorias. "Es un recién descendido de Segunda División y tiene jugadores con mucha calidad. Arriba tiene jugadores con nombre y trayectoria como Borja Valle y Longo. Será un partido difícil. Aunque hayan quedado quintos son fuertes y más en su casa, donde la gente aprieta y está muy encima. Será un partido bonito y difícil, como todos los que vamos a jugar en el play off", vaticinó la visita a El Toralín.

Zalazar, además, habla con conocimiento de causa sobre un equipo en el que jugó una temporada, por lo que conoce la entidad y a la afición de El Bierzo. "Estuve un año allí y lo que puedo decir es que la Ponferradina tiene una afición volcada, en su campo las gradas están muy pegadas al campo y eso te da una sensación de agobio que cuando juegas como local te ayuda mucho", expuso.

Pero si de ambiente se trata, el Córdoba CF ya ha comprobado que tendrá a toda la ciudad detrás, con esa instalación de una pantalla gigante en Vista Alegre para el partido de ida y el gran ritmo en la venta de entradas para el partido de vuelta. "Veo una ciudad muy distinta a cuándo llegué. La gente está ilusionada con el equipo, le gusta la forma de jugar que tenemos. Cuando jugamos en El Arcángel eso se nota. Los necesitamos porque ellos van a meter el primer gol en el play off. Habrá momentos complicados y ahí los vamos a necesitar. Llenar El Arcángel es una obligación porque nos daría muchísimo, ese último empujón para conseguir los objetivos", indicó el futbolista.

Kuki Zalazar y su buen momento personal

En lo personal, el futbolista blanquiverde se mostró encantado con la temporada que está protagonizando, ganando minutos y confianza de manera progresiva. "Llevaba los últimos años sin jugar en mi posición, que es la de mediapunta, y creo que ahora estoy bien a nivel de juego y confianza. Han ido pasando los partidos y me he ido encontrando mucho mejor, porque he tenido que coger ritmo después de dos años de jugar muy poco. Estoy bien y el equipo también llega en un buen momento. El domingo es la primera piedrita que tenemos que superar", apuntó.