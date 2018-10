"Jugaremos con la idea de dejar la portería a cero"

"El equipo llega en la mejor dinámica posible, en el mejor momento, no de resultados pero sí de haber construido algo. Vamos a intentar pasar la eliminatoria, es importante no encajar gol para poder hacer daño allí. Sabemos que siendo un rival de Primera y a 180 minutos será más difícil, pero vamos a intentar pasar ya desde el primer partido". En su primera respuesta, José Ramón Sandoval desgranó el sentir del Córdoba de cara al choque de esta noche ante el Getafe, que debe servir también para reforzar al equipo para la liga, que es lo verdaderamente importante, y más teniendo en cuenta tanto la situación de colista en la tabla como que el sábado llega un enemigo directo como el Extremadura.

El técnico madrileño se mostró contento por "tener a todos bien física y mentalmente", lo que obliga a afinar tanto en las convocatorias como en las alineaciones. "Todos están con una competencia brutal y eso hace mejor a cada jugador", insistió el de Humanes, convencido de que "vamos a velocidad de crucero y ahora las alternativas ya son reales". Algo que sin duda alivia el panorama ante dos partidos en apenas 72 horas, pues "de miércoles a sábado no hay tiempo".

Pero centrado en la Copa, Sandoval dejó claro que "no podemos tirar este partido", sobre todo por los seguidores que decidan acudir a El Arcángel, donde no se espera una gran entrada. "La afición responde siempre, sin ellos no somos nadie. El año pasado fueron el motor de lo que conseguimos y ahora, por los que vengan, tenemos que hacer que sea una noche mágica, que estén satisfechos. Nos vamos a dejar la vida y el alma por sacar el partido y al equipo de ahí", sentenció el jefe del vestuario.

Para dar esa alegría, que sería la tercera de la temporada en casa y la segunda en el torneo copero, tocará superar a un Getafe en el que se espera a Sergi Guardiola: "Me gustaría que jugara, pero si no lo hace, lo hará Ángel. Sabemos que es un jugador difícil de marcar, pero lo conocemos bien". Sea con el exblanquiverde o cualquier otro, la prioridad es "estar atentos a las vigilancias defensivas, que últimamente nos está dando mucho porque las estamos haciendo bien". "Tenemos que jugar concentrados con la idea de dejar la portería a cero, porque fuera de casa tenemos gente rápida arriba y podemos hacerles daño", continuó.

Sandoval, que se declaró "fan" de Pepe Bordalás, alabó al Getafe que dirige el técnico alicantino, un equipo que "juega junto, mete intensidad y no escatima esfuerzos". "Es una eliminatoria difícil porque ellos esperan un error para matarte, el error nos va a penalizar", insistió el madrileño, que consideró al entrenador azulón como "una referencia para todos los que estamos ahí por lo que le ha costado llegar a Primera División".

De momento, la guerra del preparador de Humanes es otra y está en Segunda y con un equipo al alza que necesita reforzar esa imagen con resultados. "Era cuestión de madurar, de que pasara el tiempo y el jugador interpretara dónde estamos. Tratábamos de explicar las cosas, pero el mensaje no llegaba, pero ahora que hemos mejorado en el aspecto físico y hemos visto lo que tenemos, el grupo ha madurado. Me ha sorprendido la madurez que ha tenido el vestuario al aceptar las derrotas", comentó el técnico, que es optimista de cara al futuro: "Hemos convivido con la clasificación muy abajo y, si salimos de ahí, pegaremos un paso adelante". Pero hoy toca Copa.