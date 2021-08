Juanito destaca "las luces y sombras" del Córdoba CF durante la pretemporada

Juan Gutiérrez Juanito, tras la puesta de largo de Felipe Ramos y Carlos Marín, valoró la pretemporada realizada por el Córdoba CF, que acabó este pasado domingo con el empate ante el Pozoblanco. Con cuatro victorias, una igualada y cuatro derrotas en nueve citas disputadas, el director deportivo expuso que hubo "luces y sombras" en este tiempo de preparación.

En su valoración, el gaditano explicó que "el equipo ha sido capaz de hacer partidos muy buenos, sobre todo en casa y fuera como en Algeciras". Sin embargo, el Córdoba CF, según Juanito, también tuvo "sombras", ya que "en el momento que no pusimos, no la intensidad porque siempre se quiere ganar, el ritmo suficiente de competición, hemos sufrido".

También comentó que el equipo tuvo "problemas para sacar el balón de atrás, hemos concedido más ocasiones y en balón parado hemos sufrido". A ello se unen "las lesiones". "Los dos porteros han jugado poco, pero luego han vuelto con solvencia y se ven con seguridad bajo palos. La portería está bien cubierta", señaló el gaditano.

Pero más allá de las dolencias de los dos guardametas, Juanito explicó que tuvieron lesiones "en la línea defensiva y el equipo no ha podido compenetrarse como queríamos para Jerez". No obstante, "al tener una plantilla amplia, estamos contentos con lo que se ha firmado y las lesiones dan la oportunidad a cualquier jugador".

De cara al estreno liguero, Juanito considera que llegan "al partido con el Xerez con las ideas claras". "Hay jugadores con molestias, pero llega la hora de la verdad y hay que quedarse con lo bueno y no con lo negativo", apuntó. De hecho, "si damos ese gran nivel, lucharemos por ascenso, pero si damos el nivel más pobre, fuera de casa vamos a tener problemas".

"En los últimos partidos nos ha faltado ritmo, velocidad, este equipo necesita esa chispa, que se ha visto sobre todo en los primeros tiempos de los partidos en casa, que han sido muy buenos. Sin embargo, luego se ha bajado un pelín nivel, lo achaco a que estamos en pretemporada y el equipo necesita coger ese ritmo", argumentó Juanito. No obstante, cree que se irá cogiendo "con la competición, con la normalización de los entrenos y con jugar partidos semanales, ya que en pretemporada no es fácil cuadrar fechas".

"El equipo con tantas lesiones ha tenido que tirar de mismos jugadores y no ha podido hacer dos onces", por lo que espera Juanito que pueda "mejorar mucho". "Las sensaciones del año pasado con Germán con el filial ha pasado algo parecido, que le costó coger forma. El año pasado no tuvo buen arranque el final, pero este año somos optimistas", apuntó el gaditano.

Por otro lado, también habló Juanito sobre las molestias de Samu Delgado, que se tuvo que retirar el sábado del entrenamiento. "Más o menos sabemos lo que puede tener y no es una lesión grave como la primera que tuvo", comentó el gaditano. De hecho, reconoció que "al jugador se le están complicando las recuperaciones. Nunca ha estado a un nivel óptimo para competir". "Lo que sí está claro es que tenemos que buscarle una solución para buscar alternativas para recuperar a un jugador puede ser importante, es un jugador de banda que da equilibrio en defensa", señaló.

Por otro lado, también dejó claro Juanito que en este cierre de mercado -este martes es el último día para hacer fichajes- "no tenemos en mente cubrir su posición a no ser que la prueba de hoy sea diferente a lo que pensamos". "Tenemos que ayudarlo y ponerle todos los medios posibles para recuperar esas sensaciones que no tiene desde la lesión de enero", comentó el director deportivo cordobesista.