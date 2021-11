Juanito: "Solo ficharíamos si nos hace crecer en una categoría superior"

Con la vista puesta en la Copa del Rey y en Primera RFEF. Juan Gutiérrez, Juanito, director deportivo del Córdoba CF, reconoció que está pendiente del próximo mercado invernal para reforzar con un par de jugadores al conjunto de Germán Crespo, aunque la intención del club, como ya apuntó también Javier González Calvo, es la de no firmar a nadie.

En declaraciones a La Jugada de Canal Sur Radio, el gaditano expuso que el club acudiría al mercado por "un jugador que nos haga crecer en una categoría superior". De hecho, aclaró que llegaría en este mes de enero "si mejorase al equipo pensando en la hipotética Primera RFEF, si tuviera su sitio" en el conjunto cordobesista de cara al futuro en la tercera categoría del fútbol nacional.

También desveló el director deportivo del Córdoba CF que las dos posiciones a poder mejorar en el próximo mercado invernal. Por un lado, el club iría a por "un mediocentro más al uso, de seis, lo expliqué en pretemporada, porque entendíamos que no había un nivel en el mercado como el de Del Moral", pero "si aparece" ahora en enero "se podría plantear". También indicó Juanito la necesidad de buscar un recambio a Ekaitz Jiménez, "pero confiamos mucho en el filial".

La buena dinámica del Córdoba CF está llamando la atención de clubes de superior categoría. De hecho, algunas de estas entidades ya tienen el ojo puesto en los jugadores del plantel que dirige Germán Crespo. A pesar de que "no hay una propuesta oficial", sí aclaró Juanito que existe interés. Y ahí desveló que "Simo es uno de ellos, Antonio Casas, Carlos Puga… jóvenes con mucho mercado, pero con contrato", advirtió el director deportivo blanquiverde. Eso sí, a los que dejó puerta abierta porque en el club no se cortará ninguna trayectoria deportiva a ningún futbolista. "Si ese rendimiento es superior al del club, no habrá problema", argumentó el gaditano, que puso como ejemplo el caso de Alberto del Moral.

Con la mente puesta en lograr el ascenso y dar el salto a Primera RFEF, Juanito expuso que "la idea es intentar reforzar al equipo lo máximo posible para el año siguiente", por lo que intentará quedarse "con lo que realmente nos valga" del actual plantel.

Por otro lado, Juanito reconoció que no esperaba cómo están saliendo las cosas hasta este momento. "No solo son los números, sino el nivel de juego del equipo, es muy complicado. Esperar ese rendimiento tan óptimo no lo esperaba", afirmó el director deportivo cordobesista, que apuntó también que "dominar de esta manera la categoría, después la Copa RFEF con esos resultados y que el equipo parece que se le queda pequeña la categoría, no es fácil".

Una de las claves del gran momento del Córdoba CF es de Germán Crespo. Y así lo reconoció Juanito: "Donde hemos dado con la tecla es con el entrenador", que ha sido "el mejor fichaje". "Cuando lleguemos a febrero, con una sola competición, ahí estará el nivel de gestión de los egos con el trabajo de Germán", comentó el director deportivo cordobesista.

También añadió que "ojalá tengamos 13 o 14 puntos con el segundo clasificado y solo pensemos en cualquier dinámica que pudiera ocurrir, pero creo que si algo bueno tiene Germán es que es una persona que le gusta batir récords, que se va a tomar en serio todo. Aunque jugara la Copa Manolita se lo tomaría en serio y eso es bueno". Además, añadió que el preparador granadino tiene una cláusula de renovación automática en caso de ascenso y "con un buen contrato de Primera RFEF, a nivel de muchos de los que entrenan en esa categoría".

Sobre el duelo con el Sevilla, Juanito reconoció que les puede "beneficiar ponernos por delante en el marcador". "Este equipo en casa ha demostrado que se puede sobreponer" si encaja cualquier gol, por lo que tendrán que aprovechar "el ambiente de fiesta en El Arcángel". Aunque puede durar "más de 90 minutos, el equipo está preparado, el equipo hace muchísimas rotaciones y no hay titulares ni suplentes, como dice Germán Crespo". De este modo, el gaditano apuntó que hay que "disfrutar el partido, más allá del resultado", pero el Córdoba "saldrá a ganar".