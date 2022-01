Juanito: "Presentaremos el proyecto de futuro a la propiedad"

Con la expedición ya acomodada en el hotel de concentración de Manama, Juan Gutiérrez Juanito, en declaraciones al club, hizo balance de la primera vuelta y de los planes que tiene el Córdoba CF en estos próximos días en Bahréin, donde el director deportivo cordobesista también presentará "el proyecto deportivo" a la propiedad de cara al futuro.

Juanito desveló que este viaje es "un buen momento para hacer grupo, ya que no tuvimos la experiencia de hacer un stage en pretemporada". "Ahora mismo venir aquí, en el mejor momento del año para venir a Bahréin por temperatura, es una bonita experiencia para todos, ya que tendrán la oportunidad de conocer la propiedad y disfrutaremos de disputar un par de partidos también", comentó el director deportivo gaditano.

Sobre los planes del equipo en el país asiático, Juanito expuso que van "a jugar contra los dos mejores equipos del país, uno es el campeón de Liga y Copa, es momento de probar cosas y ver el nivel de los equipos de Bahréin". Eso sí, añadió que la plantilla tiene "que aprovechar los entrenamientos y en los partidos habrá minutos para todos para repartir el trabajo, y el equipo lo debe aprovechar" para llegar de la mejor forma posible de cara al inicio de la segunda vuelta de la competición.

Por otro lado, Juanito desveló que "hay diversas actividades para el equipo a nivel entrenamiento", pero también habrá "reuniones con la propiedad y con el que gestiona los asuntos del Córdoba". "Tenemos preparado el proyecto deportivo para estos meses que quedan de competición y también de cara al futuro más cercano con el hipotético ascenso del equipo a Primera RFEF", apuntó el director deportivo blanquiverde.

Sobre los jugadores que no viajaron a Bahréin, Bernardo, Bernal y Viedma, Juanito reconoció que "el plan es sencillo porque tenemos un equipo B en buena dinámica que entrena en Córdoba y los jugadores se acoplaran a su estructura para que cuando lleguemos estén en la mejor forma". Por otro lado, la expedición blanquiverde, como apuntó el director deportivo, verá "cosas maravillosas de este país poco y disfruten de esta bonita experiencia".

También quiso hacer balance de la primera vuelta, en la que Juanito indicó que "la clasificación, los números y las sensaciones nos hacen pensar que estamos en el camino correcto". Además, añadió que en casa el equipo se mostró "intratable", mientras que a domicilio "no hemos sumado victorias en los últimos partidos pero estuvimos cerca". "El equipo muestra su superioridad en los oponentes, pero debemos reflejarla en la segunda vuelta porque esto no ha acabado y no nos podemos relajar", señaló el director deportivo cordobesista.