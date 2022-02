José Ruiz ya está también afectado por la alerta amarilla del Córdoba CF

El Córdoba CF afrontará el próximo domingo su partido ante el Coria (El Arcángel, 17:00) con cuatro jugadores apercibidos de sanción en su plantilla. El último en sumarse a esta lista fue el lateral diestro José Ruiz, que vio la amarilla en el duelo de la pasada jornada ante el Cádiz B (0-4) en la Ciudad Deportiva El Rosal tras derribar a un jugador gaditano que se marchaba por su banda en el arranque de la segunda mitad, en el minuto 48.

En total, son cuatro los jugadores cordobesistas que, si ven una cartulina amarilla en la próxima cita liguera, tendrán que cumplir ciclo de tarjetas y no podrán entrar en la siguiente convocatoria. Esos son Simo, Luismi, Gudelj y el propio José Ruiz. Todos con un papel bastante importante en el esquema de Germán Crespo, tanto en tareas defensivas como en ataque.

El hispano-marroquí lleva la borde de la sanción dos partidos, tras ver la cuarta en el encuentro ante el Vélez en El Arcángel casi a la hora de juego. Ante Xerez DFC y Cádiz B fue titular y evitó que le amonestaran con tarjeta. El neerlandés de origen serbio Gudelj, el único fichaje invernal del Córdoba, está en idéntica situación a pesar de que apenas lleva dos partidos disputados con la blanquiverde, pues sumaba cuatro de su estancia en la primera vuelta en las filas del filial gaditano.

El que más tiempo lleva estando en la alerta amarilla del Córdoba es el centrocampista Luismi, que vio la cuarta tarjeta en la decimotercera jornada ante el Mérida en El Arcángel. Hasta ahora, estuvo presenten en seis encuentros ligueros más, en los que logró evitar que le amonestaran con la que hubiese sido la quinta.

El Grupo IV de la Segunda RFEF transcurre por la jornada 20 y el Córdoba CF ya ha tenido tres jugadores que no han podido entrar en alguna convocatoria porque han cumplido ciclo. Estos son los casos de José Alonso, que no pudo ser alineado ante el Vélez tras ver la amarilla en La Palma frente el Mensajero; también José Cruz, al que le sacaron la quinta en Ceuta y se perdió el duelo ante el Mensajero, y por último, Carlos Puga, quien acumula ya seis tarjetas amarillas y no pudo estar disponible en el duelo ante el Vélez tras ver la quinta en el Silvestre Carrillo de la isla de La Palma.