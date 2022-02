José Cruz: "El ascenso tendrá que venir solo y da igual una fecha que otra"

El Córdoba CF afronta una nueva semana con el partido liguero del domingo entre ceja y ceja. Se enfrentan al Tamaraceite (El Arcángel, 12:00), en un duelo del que el central blanquiverde, José Cruz, no se fía, pues recordó en la sala de prensa de El Arcángel que se trata de un conjunto que ya les puso "las cosas difíciles" en la primera vuelta, cuando los de Germán Crespo no lograron pasar del empate en el Juan Guedes (1-1).

"El año pasado estaba recién ascendido y fue la revelación del grupo jugando muy bien. Este año no están haciendo los mismo números del año pasado y eso habla de la dificultad del grupo, y por eso hay que darle valor a lo que estamos logrando", señaló el defensor cordobés sobre su próximo rival y esa situación del Córdoba CF, que es el líder en el Grupo IV de Segunda RFEF a 12 puntos sobre el segundo clasificado, el Cacereño.

José Cruz hizo hincapié en que no piensan en el ascenso, sino en "ir partido a partido y no pensar más allá". De hecho, aseguró que el objetivo de esta segunda vuelta es, además de ascender, "buscar pequeños retos", centrarse en "ellos mismos", y "seguir haciendo" lo que están haciendo hasta ahora, como, por ejemplo, continuar siendo "intratables en casa" y "mejorar los números de la primera vuelta".

"Buscamos retos dentro el vestuario, ahora intentamos ganar todo los partidos que nos quedan aquí en casa y queremos conseguir los máximos puntos posibles. El ascenso tendrá que venir solo y da igual una fecha que otra", precisó el central blanquiverde, que destacó que, en su "primer año en Córdoba" y "siendo cordobés", ojalá pueda "sentir el ascenso en las carnes propia", a lo que añadió que lo va a celebrar "bien celebrado".

Precisamente, el Tamaraceite es uno de esos retos que tienen el Córdoba CF y Germán Crespo, ya que la temporada pasada, el técnico nazarí debutó en el banquillo cordobesista del primer equipo ante el conjunto canario y no pudo pasar del empate a uno en El Arcángel. Ante este rival que parece que se le atasca a un Germán Crespo que no ha pasado del empate en sus dos duelos ante ellos, José Cruz avisó de que "todos los rivales parecen otros" cuando juegan contra ellos. "Analizamos a los rivales y luego llegamos al campo y no es lo que habías visto. Siempre nos salen muy agresivos porque somos el rival a batir y es normal", añadió.

José Cruz, que volvió a ser titular la semana pasada en el duelo ante el Don Benito tras lesionarse en la jornada 18 frente al Vélez, admitió encontrarse al 100%: "Llevo desde diciembre arrastrando la lesión, que la achaco al peque que ha llegado a casa recientemente y a no descansar bien, pero me encuentro bien gracias a una buena recuperación. La semana pasada entrené dos días completos con el equipo y el partido de inicio me encontré bastante bien", puntualizó el defensa.

En aquel duelo de la pasada jornada ante el Don Benito compartió pareja de centrales con Gudelj, el único fichaje del mercado invernal. José Cruz admitió que "lo conocía", pues se había enfrentado a él en temporadas anteriores. "Siempre me ha gustado, tiene buena técnica y buen juego aéreo, además, me encontré muy bien con jugando con él", destacó el jugador cordobés, que añadió que los cinco centrales que están ahora mismo en plantilla tiene una "competencia sana" y que luchan por ser "el equipo menos goleado de la categoría".

"La decisión es del míster te ponga o no te ponga, pero juegue uno u otro, el equipo rinde y no somos un once sino veintitantos jugadores", comentó José Cruz, que terminó queriendo aplaudir la gran dinámica que arrastran y que tiene al equipo en lo alto de la tabla: "Demos valorar lo que estamos haciendo porque no es fácil conseguir cinco victorias consecutivas y eso demuestra que el equipo tiene hambre y ganas de seguir creciendo", destacó el central del Córdoba CF, que hizo hincapié en que "partido a partido intentando conseguir más puntos que en la primera vuelta".