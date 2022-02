José Cruz y Felipe Ramos progresan y apuntan a la cita de Don Benito

El Córdoba CF regresó al trabajo este miércoles tras la victoria en El Arcángel ante el Coria (3-1) y con la vista puesta ya en la próxima cita liguera de Don Benito. Será en el estadio Vicente Sanz donde los de Germán Crespo buscarán su quinta victoria consecutiva que les permita seguir distanciándose del resto de perseguidores del Grupo IV de Segunda RFEF, con los que ya tiene una renta de 12 puntos sobre el segundo, el Cacereño.

Para la visita a tierras extremeñas, todo apunta a que por fin estará disponible uno de los pilares fundamentales del equipo, José Cruz. El central cordobés, que se lesionó en el primer partido del año ante el Vélez -tuvo que ser sustituido a los 15 minutos de juego por Visus-, se reincorporó al grupo tras varias semanas entrenando en solitario. Con total normalidad, el ex del Linares Deportivo, que seguirá probándose en las próximas sesiones, se acerca al 100% en su puesta a punto, mientras que su compañero en la zaga, José Alonso, por la lesión que tiene en el aductor, y Meléndez fueron las únicas ausencias en la Ciudad Deportiva.

La segunda novedad fue la de Felipe Ramos, que lleva lesionado desde que sufrió un fuerte golpe en el costado durante el stage de Bahréin. El meta madrileño, estuvo entrenando con normalidad con el entrenador de porteros, aunque no completó la sesión en la recta final. En la portería fue donde hubo más novedades, pues se sumó a los entrenamientos el guardameta de 15 años Juan Carlos Flores, del cadete A cordobesista. No obstante, no es la primera vez que lo hace durante esta temporada, ya que está cuando faltan los porteros del filial, Lluís Tarrés y Jaylan Hankins, ausentes en esta ocasión porque deben hacer frente al encuentro ante el Antoniano.

La sesión en la Ciudad Deportiva continuó sin novedades, a excepción de los sustos que no fueron a más protagonizados por Simo, al recibir un golpe de Toni Arranz, y de José Ruiz, que tuvo que ser atendido tras recibir un pelotazo en la cara. Con todos estos mimbres, este jueves continuarán los entrenamientos de los de Germán Crespo, que ponen el foco de atención en el envite de este próximo domingo ante el Don Benito (Vicente Sanz, 17:00).