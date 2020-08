Jesús Álvaro y su esperada redención en el Córdoba CF

Si hay un jugador en el Córdoba CF que espera con ansia el nuevo curso para mostrar su mejor versión, ese es sin duda Jesús Álvaro. El lateral izquierdo sabe perfectamente que su primer año en el club blanquiverde estuvo muy lejos de su mejor versión, algo que ahora está dispuesto a dejar atrás. Para ello, nada mejor que la propia exigencia y la autocrítica, dos aspectos que el canario no tiene problema en asumir.

Desde Torrox, Jesús Álvaro asegura que el grupo ha llegado a la pretemporada "muy bien físicamente". "Los chavales que han venido están aportando muchas cosas y los del filial también. Como no podemos jugar partidos, de lo que se trata es de ponernos lo mejor en forma posible, coger físico y esperar que nos pongan fecha para empezar lo antes posible", apuntó el canario.

Positivo como suele ser él, Álvaro aseguró que el confinamiento le vino bien. "Te regenera el cuerpo y te da tiempo a pensar muchas cosas. Después del confinamiento hemos llegado todos muy bien", admite el defensa, crítico con su papel en el equipo durante la temporada pasada. "El año pasado ni me lo evalúo porque casi que ni estuve, siendo sincero. Tuve algunos problemas, no voy a poner excusas, pero eso está superado y este año he cambiado mucho la mentalidad", apuntó.

Algo que el canario refrendó con su trabajo en casa durante estos meses: "Me he cuidado muchísimo en el confinamiento y he venido cuatro kilos por debajo. Voy a intentar poner lo máximo de mí porque el club me ha transmitido mucha confianza y quiero devolverla".

Este curso, además, Jesús Álvaro tendrá la competencia directa en su posición de Alberto Espeso, algo que valora de manera positiva. "Cuanta más competencia tengas en el puesto, es mejor. Se le ponen las cosas más difícil al míster para elegir el once y se trata de que el equipo note los jugadores que salen. La competencia siempre es muy sana", aseguró el zurdo.

Con esa actitud positiva y renovada, Jesús Álvaro ansía ya que el balón ruede, aunque entiende que habrá que esperar a que los protocolos sanitarios estén listos para empezar incluso a jugar test veraniegos. "Las pretemporadas son para ir metiendo cargas y coger sensaciones. Tenemos muchas ganas de jugar amistosos pero entiendo que habrá que esperar al protocolo para garantizar unos mínimos de salud", apuntó.