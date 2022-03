Javi Poveda: "A mí me da pena salir del Córdoba CF estemos en la categoría que estemos"

Javi Poveda, quien ha estado durante cinco temporadas en el cuerpo técnico del primer equipo del Córdoba CF, tiene las maletas preparadas para poner rumbo a un equipo de la Superliga China. El que hasta ahora ocupaba el cargo de readaptador físico del club, dejó la entidad hace dos semanas para emprender una nueva y exótica aventura. Todavía en la ciudad esperando a que las duras restricciones de China le permitan viajar cuanto antes, un Javi Poveda cercano y con muchas ganas de enriquecerse de nuevas culturas y de crecer en lo profesional a sus 38 años, atiende a el Día en el Centro Deportivo Pulso, donde es el CEO y que es su "segunda casa" después de El Arcángel.

-Pone fin a su etapa como blanquiverde de una manera algo inesperada, ¿no cree?

-La realidad es que salgo a un país donde la liga comienza en abril y el tema de fichajes, tanto en jugadores como en técnicos, se suele producir en el periodo de enero y febrero. Cuando me marché del Córdoba en 2019 también fue en esta fecha cuando comuniqué que tenía la oferta interesante de un equipo chino como ocurre ahora, porque suele ser en esta época cuando se producen este tipo de movimientos.

-Ya tuvo una etapa en el Changchun Yatai de la Superliga China, ¿qué espera ahora en su vuelta al país asiático?

-Es distinto porque ahora voy a un ciudad diferente. Changchun estaba en el noroeste del país, encima de Corea y pegado a Siberia, por lo que hacía mucho frío con temperaturas de -17 grados. Era una China profunda y tradicional, y ahora voy a una ciudad cercana a la capital donde la vida es más moderna. Además, a diferencia de la otra etapa en la que fui preparador físico, ahora voy como jefe del área de rendimiento y recuperación, lo que ha sido una de las cosas que más me seducían de este proyecto.

-Esta experiencia le supondrá crecer en lo personal y en lo deportivo.

-Sí, en lo personal, todo lo que sea salir a países con una cultura muy diferente a la nuestra es algo que siempre me ha llamado la atención y no es la primera vez que salgo a países de este perfil, porque creo que te hace mejorar como persona, ser más respetuoso y empático con gente que ve la vida de una manera totalmente diferente con la que nosotros hemos crecido. En lo deportivo, es un paso adelante porque se trata de un equipo que compite en la máxima categoría de su país (Superliga China) con objetivos interesantes y con un cargo que me va a dar mucha experiencia y nuevas vivencias que me harán crecer como profesional.

-¿Le va a costar estar lejos de su familia?

-Todo lo que sea salir fuera es complicado, aunque a día de hoy con las videollamadas estamos en contacto a diario, pero es verdad que en esta primera parte donde estaré en China no me puede acompañar nadie porque el país está cerrado por el coronavirus y solo admite visados por trabajo. Es una decisión que medité con mi mujer y decidimos apostar, pero con la esperanza de que, cuando vayan pasando los meses, el país relaje las restricciones y ella pueda venir a visitarme porque sé por experiencia que estar en esos sitios solo no es fácil.

-¿Hasta cuándo tiene contrato?

-La idea que ellos tienen es que esté dos años, pero les dije que hasta que no estuviese mi mujer allí conmigo, el segundo año no lo iba a firmar. Es una manera de presionar al club para que haga lo necesario para que pueda tener a mi mujer conmigo.

-Se ve que lo que más le mueve es el espíritu aventurero.

-Me siento cómodo pese a que no es fácil, pero también busco proyectos que a nivel deportivo den cierto valor a nuestra figura y en los que me sienta bien valorado.

-Son muchas temporadas las que llevaba ligado al Córdoba CF. ¿Le da pena marcharse y más en una temporada en la que todo va tan bien como la actual?

-Esta era mi quinta temporada con el primer equipo y anteriormente estuve con el filial y el juvenil. Es mi casa, no solo como trabajador, porque de pequeño jugué en el Córdoba desde prebenjamines hasta juvenil. Siempre he estado vinculado al club y al final te da pena salir, pero pones en la balanza aspectos como el profesional y consideras que es el momento de coger este tipo de aventuras que vienen. A mí me da pena salir del Córdoba estemos en la categoría que estemos y vayamos primeros o últimos. Cuando me fui en 2019, que estaba Curro Torres de entrenador, el equipo sufría mucho y acabó descendiendo a Segunda B. Me dio la misma pena que irme ahora.

-¿Cómo ve la temporada del Córdoba?

-Todo positivo. Se ha hecho una gran plantilla, un buen proyecto y el equipo transmite sensación de ser superior al resto de equipos. El cuerpo técnico es de mucho nivel y me voy con el recuerdo de que Germán Crespo es uno de los mejores entrenadores con los que he podido trabajar en el club. Es una persona valiente, sin complejos y con las ideas muy claras y ha conseguido transmitirlas a la plantilla. Somos un club que siempre ha tenido buenas plantillas, pero nunca se han sacado buenos resultados y Germán está haciendo lo más complicado, que es sacarle rendimiento a una buena plantilla.

-El aspecto físico fue lo más destacable en la primera vuelta de la temporada con muchos partidos entre semana pese a que hubo bastantes lesionados.

-El Córdoba cuenta con un preparador física que esta categoría se le queda pequeña como es Álex Prieto, una persona con mucha pasión y mucha capacidad que ha sabido manejar muy bien esta situación. Uno de los problemas que nos encontramos desde el punto de vista físico es que el equipo compite mucho fuera de casa en césped artificial. Ese cambio de superficie afecta mucho a jugadores del perfil que tenemos, que llevan una cierta trayectoria y están habituados a competir en césped natural y a nivel musculotendinoso lo notan bastante. Por eso intentamos siempre ajustar las cargas de los jugadores cuando van a jugar fuera de casa y también en la recuperación de los días posteriores.

-¿Le ha sorprendido el físico de algún jugador en especial?

-En el puro aspecto físico, en las valoraciones que solemos hacer a comienzos de temporada para medir las capacidades físicas básicas, había un jugador que marcaba la diferencia en la potencia que era Adrián Fuentes. Es un jugador con una aceleración potente y una velocidad interesante, son parámetros que te llaman la atención, pero que no son decisivos para analizar el rendimiento del jugador.

-El club ya tiene a su sustituto, Miguel Ángel Moriana.

-Lo conozco personalmente. Es una persona que va a transmitir tranquilidad y confianza al jugador lesionado. Viene de tener experiencia trabajando con deportistas de alto nivel aunque sea en otro deporte, por lo que habla el idioma del deportista de alto rendimiento. No va a tener problema en adaptarse y se de primera mano que es un gran profesional y que el club toma una buena decisión con él. Le deseo toda la suerte del mundo.

-Eras una cara muy visible en el cuerpo técnico y a la gente le ha sorprendido tu marcha. ¿Qué mensaje envías al cordobesismo?

-Me considero un cordobesista más, pero en el club intento llevarlo por dentro y no expresar tanto ese sentimiento. A mis amigos cordobesistas, como sufridores que somos, les digo que disfrutemos esta temporada que a nivel de resultados es de ensueño y que valoremos todas las victorias, porque no son fáciles. Disfrutemos, porque el año que viene estaremos en una categoría más compleja y hay que darle valor a las victorias como aficionados.

-¿Volverá al Córdoba CF en un futuro?

-No dependerá de mí. Yo considero al club mi casa y he estado muchos años vinculado a él, por lo que, cuando termine mi etapa en el extranjero, si el club está interesado en que vuelva, llegaremos a un acuerdo rápido como siempre ha pasado.