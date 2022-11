Javi Hervás: "Tenía la ilusión de jugar en el Córdoba CF y se dio todo muy rápido"

Sereno, tranquilo y con ganas de seguir demostrando en Lucena el fútbol que tiene en sus piernas. Javi Hervás, a sus 33 años, aún tiene gasolina para seguir jugando –ahora en el Ciudad de Lucena en el Grupo X de Tercera RFEF–. El centrocampista cordobés, que brilló en el Córdoba CF de la campaña 11-12 con Paco Jemez, repasa para el Día sus vivencias en el fútbol tras pasar por el Sevilla, el Levante o salir fuera de España para jugar en Australia o en Finlandia. Con la madurez adquirida, reconoce que "de todas las decisiones se aprende" y ahora, con los años que han pasado desde su salida de la entidad blanquiverde al Sevilla, indica que haría "las cosas de otra manera". Eso sí, no olvida sus raíces y espera que el CCF regrese al término de esta temporada al fútbol profesional.

–¿Cómo surge su fichaje con el Ciudad de Lucena?

–Estoy muy bien y muy a gusto por cómo me han recibido los compañeros, cuerpo técnico y el club en general. Surge porque hablé con Dimas, con el entrenador, para el tema de ir a entrenar y ellos estaban buscaban mediocentro y así surgió. Fui allí, estuve unos días y les guste y me firmaron.

–¿Era lo que buscaba o necesitaba en este momento?

–Yo quería estar cerca de Córdoba. Por eso fui allí, para poder entrenar con ellos. Al final, es un club y una institución que lo que quieren es subir, y por cómo entrenan y por todo es muy profesional y era lo que buscaba. La verdad que se ha dado todo bien, se dio todo perfecto, fue todo muy rápido y desde entonces estoy muy contento y adaptándome para coger poco a poco el ritmo y la forma.

–¿Es muy duro el Grupo X de Tercera RFEF?

–Sí. Hay equipos buenos y chavales que destacan. Lo que es duro también para nosotros, por nuestra forma de jugar, es fuera de casa. Son campos más pequeños, con mucho juego directo, segundas jugadas, estrategia y en esa parte tenemos que mejorar y estamos trabajando en ello.

–El Ciudad de Lucena tiene un objetivo ambicioso: ser campeón esta temporada.

–El objetivo no tiene que ser otro que ser campeón. Después de tres años que ha estado jugando play off para intentar subir, este año han apostado más para poder subir. Creo que todo lo que se está haciendo día a día y la plantilla que tenemos es para hacerlo. En el fútbol luego nunca se sabe, pero tenemos que ser ambiciosos y el objetivo real y claro debe ser ese.

–¿Ha cambiado el Javi Hervás que pasó por el Córdoba CF?

–Sí, he cambiado bastante. Ha pasado mucho tiempo y he vivido muchas experiencias, también malas con descensos y otras fuera de España, y todo me ha hecho madurar y mejorar. Cuando esté físicamente bien del todo, no es lo mismo estar ahí con 22 años a ahora con 33 que tengo, que es diferente, pero creo que soy hasta mejor jugador, aunque la categoría no es la misma ni todo es igual. He mejorado mucho, he aprendido mucho y la verdad es que sí, que soy bastante diferente.

–¿Cambiaría algo de su estancia en el Córdoba y su salida al Sevilla?

–Son decisiones que tomas en la vida. En ese momento estaba disfrutando, estaba a gusto y se dio todo como se dio. La verdad que no sé si la vida sería diferente si hubiera tomado otra decisión. Se podían haber tomado otras decisiones, pero de todo siempre se aprende. Sí es verdad que en ese momento, pensé que podía ser lo mejor y ya está, pero de todas las experiencias siempre se aprende.

–Desde fuera parece que ese paso que dio al irse al Sevilla también frenó su carrera.

–Puede ser. A lo mejor también en ese momento necesitaba estar mejor asesorado. No en irme al Sevilla, que también me podía haber ido, pero si no directamente en buscar otra cesión. Cuando pasa el tiempo y dices, si hubiese hecho esto… Eso nunca se sabe. Es igual que el fútbol, desde fuera se ve muy fácil, pero desde dentro es otra cosa. El asesoramiento que tenía en ese tiempo, que tenía 22 años y ahora lo ves con otra perspectiva, pero de todo se aprende. Seguramente ahora, con toda la experiencia que tengo, haría las cosas de otra manera, pero en ese momento fue así.

–¿Qué fue lo mejor y lo peor de esa época?

–Lo mejor el disfrutar como disfruté. Realmente tenía la ilusión de jugar en el Córdoba y se dio todo muy rápido y deprisa. En esa temporada, cada entrenamiento, cada partido, lo disfruté mucho. Lo peor fue la lesión de rodilla que tuve en el tramo final y el play off y alguna etapa en que algún partido no estuve bien y me pitaron, pero el fútbol es así. Lo peor fue la lesión y creo que intentamos luchar por ascender y no se pudo dar. Dentro de lo malo fue un año muy bueno.

–También decidió salir a jugar fuera de España.

–Sí que es verdad que era el momento tras estar unos pocos años estar en España el probar fuera. La primera vez fue con 25 o 26 a Australia. Con esa edad, irte fuera a un país lejano, en el que no dominabas el idioma, se hace duro, la distancia, los horarios, pero de todo se aprende, te curte, conoces otro tipo de gente, de cultura y todas las experiencias que he tenido fuera han sido positivas. Es verdad que como en España no se está en ningún lado, pero fuera también se está bien.

–La etapa en la que más tiempo estuvo fuera fue en Finlandia.

–Sí, por el modelo que tenía Honka y la manera que tenía el equipo de jugar he disfrutado mucho, he estado a gusto y allí fue la etapa en la que he disfrutado mucho del fútbol y del país. Me vino bien irme fuera, aunque ha costado más a la hora de volver.

–¿Qué hace que venga para Córdoba y piense en quedarse por aquí?

–Con 32 años estaba ya cansado y quería estar cerca de casa, de la familia y de los amigos. Me he perdido muchas cosas de familia y bodas de amigos y llega un momento en el que valoras más otras cosas y prefieres estar cerca de la familia y por eso fue el venir para acá y estar cerca de Córdoba.

–¿Qué sensaciones le deja la actualidad del Córdoba CF?

–Dentro de todo lo malo que pasó, ahora se ha retomado y se va por buen camino. Las cosas se están haciendo bien. Todo era triste, me daba pena ver todo lo que pasaba, los descensos y todo lo extradeportivo, era algo duro. Me daba pena y dolor como un club grande, con una ciudad increíble, con una gran afición y estadio y que pasasen aún esas cosas hoy en día. Antiguamente solían pasar más esas cosas, pero lo bueno y positivo es que se están haciendo las cosas bien y ahí se están viendo los resultados.

–¿Cree que es el año para que el Córdoba CF regrese al fútbol profesional?

–Si nada va mal y todo va como hasta ahora, tiene buen equipo y que marca la diferencia, sobre todo en la parte de arriba, te diría que sí. No te puedo decir que sea fácil, pero si nada se tuerce ni nada va mal, esperemos que el año que viene el Córdoba esté en Segunda División.

–¿Tiene gasolina de sobra para seguir jugando?

–Sí, me siento muy bien. Tengo 33 años, pero si que es verdad que me encuentro físicamente muy bien, muy a gusto, con mucha confianza y me quedan un par de años para seguir jugando aún al fútbol.