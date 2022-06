Javi Flores recuerda el ascenso del Córdoba CF en Huesca 15 años después: "Fue lo más bonito que he vivido aquí"

Justo este viernes se cumplen 15 años de uno de los hitos más recordados en la historia del Córdoba CF: el ascenso a Segunda División en Huesca. Ocurrió el 24 de junio de 2007, cuando los blanquiverdes, tras vencer por 2-0 en el duelo de ida en El Arcángel con goles de Pierini y Guzmán, consiguieron empatar en El Alcoraz con un gol de Dani desde los once metros (1-1), para así dejar atrás de una vez el infierno de Segunda B. De hecho, fue el último ascenso que Rafael Campanero, que falleció el pasado domingo a los 95 años de edad, celebró como presidente del club.

Sin duda, se trata de uno de los momentos más especiales de la historia reciente cordobesista, con la excepción, por supuesto, de aquel 22 de junio de 2014 en el que el Córdoba CF tocó el cielo en Las Tendillas y se coló entre los 20 mejores equipos de España tras ascender a Primera División. La historia después de aquel hito ha cambiado mucho, y ahora, con los blanquiverdes en la nueva categoría de bronce, hay quienes, como Javi Flores, mantienen viva la llama de aquel ascenso en Huesca.

El centrocampista cordobés es el único componente de la actual plantilla que vivió en primera persona aquel 24 de junio de 2007. En memoria de aquella hazaña, sobre el césped de El Arcángel, el de Fátima destacó que "fue de lo más bonito volver al fútbol profesional". "Es una de las fechas marcadas en el cordobesismo. Un ascenso que nos hacía volver a la categoría de fútbol profesional y para mí fue lo más bonito que he vivido aquí en el Córdoba", confesó Javi Flores.

"La verdad es que lo vivimos con mucha presión porque sabíamos que jugábamos con un ciudad detrás y eso pesa, pero a nosotros nos ayudó. Recuerdo aquí la última cabalgada de Guzmán para meter el 2-0 en casa, que lo celebramos justo donde estamos (lugar de la entrevista, junto a la portería del Fondo Norte). Luego, en Huesca, se puso complicada la cosa, pero en el descanso, entre el penalti y la expulsión se aclaró todo y pudimos conseguir el ascenso", subrayó el de Fátima sobre cómo vivió los duelos de ida y vuelta de la promoción de ascenso.

15 años después, actualidad del club ha cambiado mucho y sobre todo un Javi Flores que "era un jugador sin experiencia, que tenía más chispa, más velocidad y otro tipo de cosas". Sin embargo, el capitán blanquiverde no ha ido a peor con los años, ya que ahora mismo es "un jugador de otra posición del campo, con más experiencia y con más sabiduría que puede leer mejor los partidos", características que le ayudan a, en situaciones en las que no es "tan poderoso", poder recurrir "a la experiencia para que no se noten tanto las carencias", tal y como asegura el propio jugador del Córdoba CF.

Ahora, Javi Flores espera rememorar otro ascenso en la campaña 22-23, aunque será desde la nueva Primera RFEF, una categoría de bronce que "es mucho más fuerte" que la extinta Segunda B. "Con el cambio de modelo, todo lleva a equipos más competitivos que han estado muchos años en Segunda y creo que cada año que vaya pasando, los equipo punteros que ahora todavía no están en esta categoría como el Recreativo de Huelva y alguno más, pues irán subiendo e irán haciendo la competición más atractiva y más fuerte. Es una competición más fuerte que la anterior y probablemente será mucho más sufrida", concluyó el mago de Fátima.